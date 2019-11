KVO pakt 3 op 30, maar is dicht bij deal met Coucke: “Stadion bijna van ons” Tomas Taecke

09 november 2019

22u55 3 KV Oostende Bewogen avondje in de Versluys Arena, waar KV Oostende een eerste zege sinds 24 augustus in extremis te grabbel gooide: “Toch wordt er niet aan de coach getwijfeld”, meent voorzitter Frank Dierckens, die de deal met Coucke over het stadion deze week hoopt af te ronden.

Ellende troef bij KV Oostende, waar de woede in de kleedkamer en op de tribunes groot was na een nieuwe mokerslag van jewelste. De kustploeg had lang uitzicht op een eerste overwinning in tien matchen, maar zag hoe Perica Moeskroen in de 93ste minuut alsnog een punt bezorgde: “Dit is ontzettend hard”, zuchtte voorzitter Dierckens na de match. “Je ziet dat we het nog kunnen, maar dan loopt het toch weer fout. Cercle Brugge en Waasland-Beveren lopen twee punten in: nu zijn we echt een degradatiekandidaat.”

Hoe groot zijn ontgoocheling ook was, toch uitte de voorzitter snel zijn steun voor coach Kåre Ingebrigtsen: “Je kan natuurlijk niet blijven verliezen, maar voorlopig staan wij nog vol achter onze coach. Hij treft hier geen schuld aan - eigenlijk kan ik niemand iets kwalijk nemen. Het zit ons gewoon niet mee. Als je ziet hoe we nu weer twee punten verliezen.”

Toch is er ook nog goed nieuws uit Oostende, waar de kustploeg dichtbij de aankoop van de Versluys Arena staat: “Met de drie partijen - KVO, de Stad Oostende en het bedrijf van Marc Coucke, zijn we op enkele punten en komma’s rond over de aankoop van de Versluys Arena. Ik heb mijn zakenreis naar China geannuleerd in de hoop dat we dit deze week zullen afronden. Of we de licentie zullen halen? Daar ben ik van overtuigd. Het contract van het stadion is nog niet getekend, maar ik heb daar alle vertrouwen in.”

Nul zeges in tien matchen, KVO moet verder bezinnen tijdens de interlandbreak. Daarna wachten hen ontmoetingen met Club Brugge en Anderlecht en ook nog eens een bekermatch tegen blauw-zwart. Met coach Ingebrigtsen, als we de voorzitter toch mogen geloven, aan het roer.”