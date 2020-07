KVO klopt Zwevezele in energieke oefenpot Timmy Van Assche

11 juli 2020

17u48 0 KV Oostende KV Oostende nam vrij vlot afstand van KSKV Zwevele uit Tweede Amateur met 0-4.

Robbie D’Haese vierde zijn terugkeer na blessureleed en lukte de 0-1 op assist van Vandendriessche. Vlak voor de pauze scoorde Yari Brachet de 0-2 in een leeg doel, nadat de Zwevezeelse keeper tevergeefs Yorben Vanhulle trachtte uit de kappen. Halverwege de tweede helft scoorde Indy Boonen na een knappe aanval op aangeven van Jelle Bataille. Na een knappe rush en dito voorzet van Ndicka scoorde Mohamed Berte een vierde doelpunt. Verder viel vooral de solide prestatie van youngster Marvin Dewaele op - tegen Varsenare nog rechtsachter, dit keer centraal in de defensie. Ook de combinaties op rechts met Jelle Bataille voorspellen veel goeds. Algemeen zien we dat coach Alexander Blessin zijn spel met hoge pressing en energiek spel blijft doordrukken. Op bepaalde momenten stond KVO met vijf of zes spelers op de rand van de zestien van Zwevezele. (TVA)

Eerste helft: Schelfhout, Skulason, Theate (30' Dewaele), Tanghe, Capon, D’Arpino, Vandendriessche, Boonen, Brachet, D’Haese, Vanhulle

Tweede helft: Ondoa, Dewaele, Tanghe (65' Theate), Vandendriessche (65' Skulason), Marquet, Boonen (D’Arpino), Mazbouh, D’Haese (65' Louknine), Ndicka, Bataille, Vanhulle (65' Berte)

Doelpunten: 16' D’Haese 0-1, 44' Brachet 0-2, 65' Boonen