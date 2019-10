KVO in gesprek met stadsbestuur en Marc Coucke over moeilijke financiële situatie: “Hopen dat alle partijen het beste voor hebben” DMM

22 oktober 2019

08u32 2 KV Oostende Het is niet het seizoen van KV Oostende. De ploeg kent sportief een lastig moment in de competitie, maar zit ook financieel in moeilijk vaarwater. “Vers kapitaal is altijd welgekomen.”

Eén punt uit de laatste vijf matchen in de Jupiler Pro League. Neen, het gaat KV Oostende niet bepaald voor de wind de voorbije weken. De West-Vlamingen kregen een loodzwaar programma voorgeschoteld, maar de twee meest recente verliespartijen tegen Eupen en Waasland-Beveren zorgden voor een zure nasmaak. Bovendien speelt ook de financieel-economische situatie de club parten.

Zo lijdt Oostende onder de huur van de nieuwe hoofdtribune. Niemand minder dan voormalig voorzitter Marc Coucke stond borg voor het nieuwe pronkstuk van de Versluys Arena. KVO huurt op dit moment de tribune van zijn ex-voorzitter om later het volledige bedrag in schijven terug te betalen. Naast de tribune zorgen ook enkele stevige spelerscontracten voor een zware financiële last. Oostende hoopte daarom Nicolas Lombaerts en Fernando Canesin te slijten deze zomer. Zonder succes.

Voorzitter Dierckens: “Gesprekken met stadsbestuur en grootste schuldeisers”

Voorzitter Frank Dierckens geeft op de website van KVO tekst en uitleg bij de situatie. “Toen ik in februari de club overnam, heb ik meteen een kapitaalsverhoging doorgevoerd om de licentie te behalen. Ik wist toen dat er in de toekomst nog flink zou moeten worden bezuinigd om de club zelfbedruipend te maken. Dat hebben we door enkele ingrepen intussen ook gedaan, maar de hoogste kosten zijn wél gebleven: enkele dure spelerslonen en de huur van de tribune.”

“Daarom knoop ik nu gesprekken aan met Stad Oostende en onze grootste schuldeisers (waaronder dus Marc Coucke, red.) om gezondere, economische afspraken te verkrijgen. Ik hoop dan ook uit de grond van mijn hart dat alle betrokken partijen het beste voor hebben met KVO en constructief willen meewerken aan oplossingen.”

Voorzitter praat open over sportieve én financiële situatie:

💚 "Nu zeker geen paniekvoetbal spelen"

❤️ "Doet me deugd dat fans al hele seizoen achter ploeg staan"

💛 "Flink bezuinigd, maar grootste kosten zijn wél gebleven."

👉 https://t.co/ylw7I6wOIA pic.twitter.com/tfipmOkBUY KV Oostende(@ kvoostende) link

“Daarnaast heb ik er nooit een geheim van gemaakt dat nieuwe investeerders meer dan welkom zijn. We moeten ons niet stoerder voordoen dan we zijn, in het hedendaagse profvoetbal is vers kapitaal altijd welgekomen. We onderzoeken verscheidene pistes, maar we gaan ook niet zomaar met om het even wie in zee.”

“De toekomst van de club is ten allen tijde primordiaal. Op het einde van dit seizoen lopen enkele dure contracten af en dan kunnen we pas écht met een propere lei van start gaan. Intussen werken we op alle vlak – sportief én financieel – hard verder om KVO de mooie toekomst te geven die het verdient.”