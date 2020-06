KVO heeft slechts 11 spelers en zit met probleem mocht er nog slotspeeldag volgen: “In België kan alles” PDD/ODBS

24 juni 2020

14u55

Bron: VTM NIEUWS 2

KV Oostende maakte op de eerste training kennis met de nieuwe technische staf en Alexander Blessing, maar de Duitse T1 staat meteen voor een probleem. Hij beschikt over een kern met amper elf spelers onder contract voor het komende seizoen. De club kan maar beter hopen dat de slotspeeldag niet meer afgewerkt moet worden, wat na de klachtenregen bij de Mededingingsautoriteit en het BAS nog een (weliswaar onwaarschijnlijke) mogelijkheid is. En dan kan degradatie in principe nog. Brecht Capon vernam die kans “met verbazing”, zo zegt hij bij ‘VTM NIEUWS’.

“In België kan alles, denk ik, hé. We moeten onze voorbereiding nu gewoon zo goed mogelijk starten. Komt er iets, dan komt het. Maar dat zijn zorgen voor later. Hopelijk maken we ons ook zorgen om niets, natuurlijk. Gelukkig hebben we een aantal beloften die nu kunnen meetrainen en zijn er toch nog enkele spelers onder contract tot 30 juni. Dat geeft een beter gevoel dan dat je hier met elf staat. De kern wordt hopelijk wel snel versterkt.”

