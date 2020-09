KVO blijft kritisch voor zichzelf ondanks puike winst tegen OH Leuven: “Moeten praten over de slotfase” Timmy Van Assche

20 september 2020

11u45 0 KV Oostende Het Oostendse publiek kirde van plezier na de mooie 3-1 zege tegen OH Leuven. KVO domineerde tegen de promovendus en liet bij per momenten uitstekend voetbal zien. Toch blijven ze aan de kust kritisch voor zichzelf. Vooral het missen van een tweede clean sheet op een rij knaagt aan coach Blessin en verdediger Theate.

Oostende speelt al een heel seizoen goed voetbal, maar wordt er pas de laatste weken voor beloond. Andrew Hjulsager lijkt herboren in vergelijking met vorig jaar en demonstreerde zijn goeie vorm met een uitstekende prestatie tegen Leuven. Exponent: zijn actie en assist bij de 1-0. Fashion Sakala groeit naar zijn beste groei en imponeerde met twee doelpunten. En wat te zeggen van de onverzettelijke Makthar Gueye: ijzersterk met het lichaam, snel en kwieke voeten. Met een schicht zorgde hij voor de 3-0, één van de hoogtepunten van het voetbalweekend.

Momentum

“Je moet ons voetbal als een reis bekijken: de eerste twee wedstrijden verliezen we, daarna spelen we twee keer gelijk en nu pakken we een dubbele overwinning. Ik zei tegen de spelers dat ze van het momentum gebruik moesten maken, vooral na die winst tegen Mechelen in blessuretijd", beschrijft coach Alexander Blessin. “Tegen Leuven duurde het een tiental minuutjes vooraleer we in ons spel kwamen. Daarna hebben we zestig minuten prima gespeeld.”

Over die laatste vijftien minuten zullen we dus nog een hartig woordje praten Coach Alexander Blessin

Boos

Maar wat daarna gebeurde, zint Blessin een pak minder. Met een ingestudeerd nummertje lukte Leuven nog de 3-1. “Over de slotfase ben ik boos. We speelden met een defensieve en offensieve lijn, zonder middenveld. We bleven maar lopen en lopen, en maakten niet de juiste keuzes. Het tegendoelpunt mag niet vallen. Over die laatste vijftien minuten zullen we dus nog een hartig woordje praten. Maar dit is een proces: de club en ik weten waar we naartoe willen met ons voetbal.”

No stress

Arthur Theate treedt zijn coach bij. Bij het tegendoelpunt floepte een stevige vloek uit de jonge verdediger. “Ach, ik was héél kwaad. We slikken een vermijdbaar doelpunt en moesten gewoon die nul houden. We wisten nochtans dat Leuven sterk is op stilstaande fases. Nu, algemeen beschouwd hebben we goed gespeeld: met het hele hart en vol overgave voor de eigen supporters. Zonder stress hebben ons eigen spel op de mat gelegd en dat zullen we in de toekomst blijven doen.”