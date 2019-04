KV Oostende-voorzitter Dierckens en CEO Orlans lichten ontslag Broos en nieuwe structuur toe: “Spiegelen ons aan Genk en Club” Tomas Taecke

30 april 2019

15u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 KV Oostende KV Oostende slaat nog maar eens een nieuwe weg in. Voorzitter Frank Dierckens en manager Patrick Orlans doen het vanaf heden zonder technisch directeur. “Het wordt een structuur om van te smullen.”

Daags nadat Hugo Broos de laan werd uitgestuurd, gaven voorzitter Dierckens en manager Orlans vanmiddag tekst en uitleg bij de plannen van de kustploeg. Die werden de voorbije 24 uur niet echt positief onthaald bij de achterban en buitenwereld. Orlans en Dierckens zullen vanaf heden waken over de sportieve beslissingen, dit met de steun van een nieuwe technische cel, waarvan ex-sportief manager van de club Guy Ghysel het gezicht moet worden. “We willen korte en directe lijnen”, aldus Dierckens. “Dicht bij de spelers staan, voeling hebben met wat er op ons oefencomplex gebeurt. Ik heb niet de kennis van veel andere mensen en daarom zullen we ons goed laten omringen. Er komt een nieuwe trainer (de Noor Ingebrigtsen is topkandidaat, red.) en daarnaast zal Guy Ghysel als hoofd van de scoutingcel een belangrijke rol spelen. Op die manier zullen we straks van start gaan”.

Patrick Orlans maakt de vergelijking met topclubs Club Brugge en Racing Genk, daar waar algemeen manager Vincent Mannaert de sportieve leiding heeft en sportief leider Dimitri De Condé verantwoording moet afleggen aan zijn oversten. “Onder Coucke was KV Oostende een eenmanszaak. Wij willen ons oefencomplex nieuw leven inblazen. Al die jaren zijn we vergeten te investeren op De Schorre. We kijken vooral op naar Genk en Club en hoe de zaken daar gerund worden. Ik ken geen links- of rechtsachters, maar ik weet wel hoe structuren ineen steken. Ons nieuwe sportief comité zal de voorzitter héél goed inlichten en helpen beslissingen te nemen. We hebben goed geluisterd naar de twee ploegen die op dit moment aan de leiding gaan in play-off I. Hugo was een fantastische mens, maar hij zou niet kunnen functioneren in ons systeem. We hebben hier twee weken intensief over nagedacht. Dit wordt een structuur om van te smullen”.

Concreet gaat KV Oostende volgend seizoen aan de slag met een budget van 15 miljoen euro. Dierckens pompte bij zijn overname drie miljoen euro in de club om tekorten aan te zuiveren, straks komt een nieuwe hoofdsponsor Willems Veranda’s vervangen. “Ik hoop langer aan te blijven dan de vorige voorzitters”, gaf Dierckens mee. “Volgend seizoen mikken we op de linkerkolom. Het is een droom om tot drie of vier speeldagen voor het einde mee te doen voor play-off I. Ik hoop dat de fans binnenkort kunnen zeggen dat wij er hier opnieuw iets van gemaakt hebben.”

Orlans en Dierckens staan voor een belangrijke taak. Haaks op de goednieuwsshow die de voorbije jaren gepresenteerd werd, was er weinig of geen reden tot positivisme in de Versluys Arena. De nieuwe structuur doet alvast veel wenkbrauwen fronsen. Aan het sterke duo van KV Oostende om straks het tegendeel te bewijzen.