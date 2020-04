KV Oostende vecht licentie van Anderlecht dan toch niet aan en wil via BAS eigen exemplaar bemachtigen Redactie

14 april 2020

18u54 20 KV Oostende KV Oostende vecht de licentie van Anderlecht dan tóch niet aan. Het wil zich focussen op haar eigen dossier om een exemplaar te behalen. Daarvoor trekt het zoals verwacht naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), waar het in beroep gaat tegen de beslissing van de licentiecommissie om de club geen licentie te geven voor volgend seizoen.

Toen de licentiecommissie vorig week besliste om KV Oostende geen licentie toe te kennen, maakte het onmiddellijk bekend de licentie van Anderlecht aan te vechten voor het BAS. KVO is van oordeel dat door ex-eigenaar en huidig Anderlecht-voorzitter Marc Coucke en diens beïnvloeding de potentiële overnemer Pacific Media Group eerder is afgehaakt, nadat Coucke een overeenkomst over de stadionhuur en openstaande langetermijnschuld van ruim zes miljoen euro niet is nagekomen. De kapitaalsverhoging bleef daardoor uit en de Kustboys konden bijgevolg niet tegemoetkomen aan de eisen van de licentiecommissie. Zo achtte de kustploeg schuldeiser Coucke eigenlijk indirect verantwoordelijk voor hun licentieproblemen.

Water bij de wijn

Maar KVO trekt dus uiteindelijk niet naar het BAS om de licentie van Anderlecht aan te vechten. Hoewel KVO het niet eens is met deze uitspraak wil het zich nu ten volle focussen op haar eigen licentiedossier en de overnameonderhandelingen. “We willen in alle luwte werken aan een oplossing waarbij alle partijen wat water bij de wijn doen en er zo voor zorgen dat er ook volgend seizoen nog profvoetbal wordt gespeeld in Oostende”, vertelt voorzitter Frank Dierckens in een persbericht.

KVO gaat dus wel in beroep om een eigen licentie voor volgend seizoen te bemachtigen. Het verzoekschrift daartoe is intussen officieel ingediend. KVO zal zijn dossier op een nog nader te bepalen datum moeten verdedigen voor het BAS, dat zich op 10 mei uitspreekt over de zaak.