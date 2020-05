KV Oostende vandaag opnieuw voor BAS TTV

08 mei 2020

03u45 0 KV Oostende In Oostende houdt men in afwachting van de uitspraak van het BAS de lippen stijf op elkaar. Rondvraag leert evenwel dat de kustploeg razend is op licentiemanager Nils Van Brantegem, die het BAS eerder deze week in naam van het Licentiedepartement een negatief advies gaf wat betreft het dossier van de kustploeg.

Van Brantegem stelde dat de kapitaalsverhoging vóór de zitting van het BAS had moeten worden doorgevoerd, iets waar in de aanloop van de zitting ondanks meerdere contacten tussen KVO en het Licentiedepartement met geen woord over gerept werd. Pacific Media Group liet eerder 2,7 miljoen euro op een rekening blokkeren, een bedrag dat aanvankelijk door de krappe timing van de overname pas op 15 mei op de rekening van KVO zou terechtkomen.

Vandaag verschijnt KVO via conference-call een tweede keer voor het BAS. Zo goed als zeker opnieuw zonder dat de kapitaalsverhoging effectief is doorgevoerd. Afwachten of het BAS daar deze keer wél vrede mee neemt.