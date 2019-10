KV Oostende straks in buitenlandse handen? OP ZOEK NAAR 2 MILJOEN EURO TTV/TVA

25 oktober 2019

07u09 0 KV Oostende Alle hens aan dek aan zee, waar KV Oostende tegen het voorjaar 2 miljoen euro moet ophalen. Zelfs wanneer Marc Coucke tegen de verwachtingen in zijn groen-rood-geel hart laat spreken, dan nog moet KVO op zoek naar vers geld. “Van een faillissement is geen sprake, wél moeten er oplossingen komen.”

Bijna één jaar nadat voorzitter Frank Dierckens een gat van 3 miljoen euro dichtte, moet KV Oostende opnieuw op zoek naar een bedrag in die grootorde. Hoewel de kustploeg na de noodkreet van het Oostendse stadsbestuur hoopt op clementie van Marc Coucke, bewandelt ze intussen diverse wegen om een doemscenario in de lente van 2020 te vermijden. De maandenlange zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor wordt nog wat opgedreven, terwijl de kustploeg in de winterstop mogelijk genoodzaakt zal zijn een sterkhouder van de hand te doen. “We werken hard verder naar constructieve oplossingen”, klonk het gisteren in een mededeling.

Inspelen op sentiment

KVO beseft dat een toegeving van Coucke - als die er überhaupt al komt - niet alle problemen zal wegnemen. ‘t Is aannemelijk dat de tactiek van burgemeester Bart Tommelein, die de voorbije dagen publiekelijk inspeelde op het sentiment van Coucke, bij hem en diens investeringsmaatschappij Alychlo allesbehalve positief onthaald is. Zeker omdat Alychlo reeds op regelmatige tijdstippen samenzat met KVO over betalingstermijnen en uitstel daarvan. Wellicht volgende week volgt een nieuw onderhoud, al valt te betwijfelen of dat iets zal opleveren voor KVO. Stad Oostende ontkent intussen dat de overname van het stadion voor het huidige stadsbestuur aan de orde is.

De discussie tussen Coucke en zijn ex-club heeft veel weg van het verhaal van de kip en het ei. Enerzijds is de erfenis voor Oostende na Couckes vertrek groot, anderzijds wisten eerst Callant - ondanks een matige audit en doorlichting bij de overname - en vorig jaar ook Dierckens waar ze aan toe waren. Wordt KV Oostende de volgende club die op termijn in buitenlandse handen komt? De kustploeg staat in ieder geval open voor elke mogelijke structurele oplossing.