KV Oostende start gerechtelijke procedure tegen ex-manager Luc Devroe: “Toekomst club veiligstellen” Redactie

31 augustus 2020

17u32 0 KV Oostende KV Oostende start een gerechtelijke procedure tegen Luc Devroe en zijn managementbedrijf J&S International, waar ook Patrick De Koster eigenaar van is. Het gaat volgens KVO om verdachte contracten met excessieve commissies die Devroe als manager ondertekend heeft.

“Spijtig genoeg blijft het verleden ons achtervolgen. De notoire makelaarsagentschappen J&S International, geleid door Patrick De Koster en Luc Devroe en Starfactory Football Management, geleid door Didier Frenay, dienden een claim in tegen KV Oostende NV voor een totaalbedrag van meer dan 2,3 miljoen euro in verband met transfers uit het verleden, waaronder de overgang van Landry Dimata naar Wolfsburg”, klinkt het in een officiële mededeling op de clubsite.

“De claims zijn gebaseerd op basis van contracten ondertekend door Luc Devroe in 2016 en 2017. Luc Devroe ondertekende die contracten in naam van KVO, zonder enig medeweten van de Raad van Bestuur. Deze contracten bevatten buitensporige commissies op transfers tot maar liefst 32% van de totale transfersommen. We hebben ook vernomen dat de transfer van Landry Dimata momenteel wordt onderzocht door de autoriteiten en dat de heer De Koster intussen ook wordt beschuldigd van fraude en witwassen en hiervoor ook onder arrest staat.”

KVO start gerechtelijke procedure op tegen Luc Devroe en zijn managementbedrijf om de toekomst van de club veilig te stellen. Deze zaak komt een eerste keer voor op dinsdag 1 september.

