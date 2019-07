KV Oostende speelt het hard: Nicolas Lombaerts naar B-kern TTV

29 juli 2019

11u35 6

Nicolas Lombaerts is vandaag door KV Oostende naar de B-kern gestuurd. In een gesprek met het bestuur kreeg de 34-jarige verdediger te horen dat hij tot nader order niet langer welkom is bij de A-ploeg wegens slecht gedrag. Net als de voorbije twee jaren probeert de kustploeg Lombaerts van de hand te doen om van zijn hoge loon - destijds onderhandeld met Marc Coucke - verlost te zijn. Zijn verwijzing naar de beloften lijkt vanuit die optiek veeleer een drukmiddel van het bestuur. In de groep klinkt het alvast niet dat Lombaerts zich misdragen heeft. Voor coach Ingebrigtsen is Lombaerts op dit moment slechts vierde keuze centraal achterin, wat de situatie tussen KVO en de Bruggeling natuurlijk onder druk zet. Afwachten of de ex- Rode Duivel in augustus alsnog een andere club vindt.

Nicolas Lombaerts traint vanaf heden mee met de B-kern. "Veel respect voor zijn carrière dus deze beslissing als volwassen mensen meegedeeld."

