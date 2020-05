KV Oostende op zucht van licentie na kapitaalsverhoging TTV

08 mei 2020

18u20 6 KV Oostende Ook voor KV Oostende lijkt de proflicentie in orde te zullen komen. De kustploeg is vandaag via een conference-call een tweede keer deze week voor het BAS verschenen en tijdens die meeting werden “alle stukken aangeleverd die de kapitaalsverhoging aantonen”. In de Versluys Arena hebben ze daarom vertrouwen in een goede afloop.

Licentiemanager Nils Van Brantegem gaf eerder deze week in naam van het Licentiedepartement een negatief advies aan het BAS wat betreft het dossier van de kustploeg. Van Brantegem stelde dat de kapitaalsverhoging vóór de zitting van het BAS had moeten worden doorgevoerd. Pacific Media Group liet eerder 2,7 miljoen euro op een rekening blokkeren, een bedrag dat aanvankelijk door de krappe timing van de overname pas op 15 mei op de rekening van KVO zou terechtkomen. Maar op Twitter meldt KVO dat het de kapitaalsverhoging “nu al kon aantonen”. “Het BAS zal zich nu beraden over ons dossier en zal spoedig een uitspraak doen”, zo klinkt het. “We kijken alvast vol vertrouwen uit naar de beslissing.” Het BAS maakt ten laatste op 10 mei haar oordeel bekend.

Eerder vandaag kreeg Moeskroen al goed nieuws via het BAS. De Henegouwers krijgen toch een proflicentie, nadat de licentiecommissie van de KBVB die eerder niet wilde toekennen. Ook voor Standard en Lommel ging het licht eerder deze week al op groen.

KVO heeft zich zonet verdedigd voor het BAS. Op de zitting van vandaag heeft KVO alle stukken aangeleverd die de kapitaalsverhoging aantonen. Het BAS zal zich nu beraden over ons dossier en zal spoedig een uitspraak doen. We kijken alvast vol vertrouwen uit naar de beslissing pic.twitter.com/odPYkag8XE KV Oostende(@ kvoostende) link