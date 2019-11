KV Oostende moet Marc Coucke nog 6,2 miljoen: “Toekomst van de club staat op de helling” Niels Vleminckx

29 november 2019

03u00 0 Jupiler Pro League Marc Coucke komt zondag met Anderlecht op bezoek in zijn eigen hoofdtribune – die van KV Oostende. KVO betaalt daar zijn ex-baas 1,2 miljoen euro per jaar voor. Maar daarnaast heeft de kustclub nog voor 6,2 miljoen euro schulden bij Coucke, blijkt nu. Die speelt de onderhandelingen bikkelhard.

Toen Marc Coucke eigenaar was van KV Oostende, vernieuwde hij samen met zijn goede vriend en zakenpartner Bart Versluys het stadion. In totaal zou er voor zo’n 20 miljoen euro in bakstenen gestoken zijn.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): “Meneer Coucke heeft dat gedaan omdat hij op lange termijn bij de club wilde blijven.” Maar dan kwam Anderlecht. En dus bleef KVO achter met een stadion dat in handen bleef van z’n vorige baas. Met een huurlast die van 800.000 euro naar 1,2 miljoen ging.

KV Oostende gooit zijn geld dus in een bodemloze put. Terwijl het water sowieso tot aan de lippen van de kustclub komt. Naast de dure huurovereenkomst heeft KVO volgens onze informatie ook nog een openstaande schuld van zo’n 6,2 miljoen euro aan Coucke. Waar die schulden exact vandaan ­komen, is niet helemaal duidelijk. Het staat wel vast dat het een erfenis is van de constructie die Coucke heeft op­gezet toen hij Anderlecht kocht en zijn ‘weireldploegsje’ binnen de drie maanden moest verkopen.

Voet bij stuk

Twee weken geleden klonk KV Oostende-voorzitter Frank Dierckens hoopvol. “De deal over het stadiondossier met Marc Coucke is bijna rond.”

KVO en Coucke hebben rond de tafel gezeten. En de politiek heeft zich ­geroerd – het schepencollege stuurde Coucke een brief waarin hem gevraagd wordt om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Maar navraag leert dat het stadion­dossier in de praktijk geen centi­meter is opgeschoten.

“In z’n huidige vorm kan KV Oostende niet bestaan”, zegt Tommelein vandaag. “Maar ik ben er zeker van dat er op korte termijn mogelijkheden zijn om voort te blijven leven.”

De enige oplossing lijkt evenwel dat Coucke het stadion doorverkoopt. Maar de club kan dat niet betalen. “En de stad zal zeker geen financiële middelen ter beschikking stellen”, benadrukt Tommelein. “De belastingbetaler moet daar niet borg voor staan.” Dus moet het komen van externe investeerders. Er zijn gesprekken, maar wat de officiële geluiden ook mogen zijn: die zitten in het slop. Onder meer omdat Coucke voet bij stuk houdt. Hij wil zijn geld, of toch het overgrote deel ervan, terug. Een begrijpelijke rede­nering. Hij blijft in de eerste plaats een zaken­man. Maar welke bij zinnen ­zijnde investeerder zal zo veel geld ­ophoesten voor een stadion waar om de twee weken 5.000 of minder supporters zitten?

Tommelein: “Ik snap dat meneer ­Coucke zijn investering helemaal wil terugverdienen. Maar dat is onmogelijk. De toekomst van de club staat op de helling, als gevolg van de manier waarop hij de club heeft achtergelaten. Dan vind ik: hij moet daar dan ook zelf de gevolgen van dragen.”

Sjeik of Chinees?

Coucke speelt het spel hard. Hij rekent dat er een Qatarese sjeik of een voetbalgekke Chinees met voldoende centen over de brug komt. Alleen begint de timing bijzonder krap te worden. De financiële schuld van KV Oostende aan Coucke moet op zéér korte termijn ­opgelost worden.

Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat KVO geen licentie krijgt. Dan dreigt het gedaan te zijn met professioneel voetbal aan de zeedijk. Bij insiders klinkt het dat lang niet alle partijen er zich van bewust zijn dat het uur van de waarheid aangebroken is.

Tommelein: “Ik vraag aan Marc: drijf het niet zo ver dat de club failliet gaat. In dat verhaal zijn er alleen verliezers. Meneer Coucke, die de erfpacht ­verliest. KV Oostende zal niet meer ­bestaan. En de stad blijft achter met een tribune zonder club.”