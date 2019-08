KV Oostende kondigt nieuwe spits aan op revolutionaire wijze Redactie

07 augustus 2019

12u31 0

KV Oostende heeft vandaag de komst van Idrissa Sylla (28) aangekondigd en de manier waarop was niet bepaald alledaags te noemen. Zo gooide de kustploeg een filmpje online waarbij de spits wordt gekoppeld aan een van de sponsors van het team - een primeur in België. De video werd gemaakt door Geronimo, een productiehuis dat zich toelegt op sportsbranding.

Sylla wordt gehuurd van Zulte Waregem, waar hij niet meer in de plannen van trainer Francky Dury paste. Voor de Guineeër wordt KVO zijn derde ploeg in ons land, na Anderlecht en Essevee. Hij speelde ook in Engeland voor QPR en in Frankrijk voor SC Bastia en Le Mans.