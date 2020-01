KV Oostende is bijna gered: overname door Amerikaanse investeringsgroep zo goed als rond NVK/TTV

16 januari 2020

21u22 52 KV Oostende ‘Moneyball’ komt naar de kust. Frank Dierckens verkoopt KV Oostende voor 95 procent zeker aan Pacific Media Group, een investeringsbedrijf dat voetbalclubs opkoopt en intensief met data werkt. Dierckens zal wel zo’n kwart van de aandelen in handen houden.

KV Oostende is bijna gered. Die heuglijke boodschap communiceerde voorzitter Dierckens gisteren tijdens een supportersavond aan de kust. “We zijn dicht bij een akkoord met Amerikaanse investeerders. De deal is voor 95 procent rond.”

Dierckens praat op dit moment exclusief met Pacific Media Group. Dat is een investeringsmaatschappij die in handen is van de Amerikaan Paul Conway en de Chinees-Amerikaanse miljardair Chien Lee. Ze zijn actief in allerlei sectoren. De voorbije jaren hebben ze zich steeds meer op sport toegespitst.

Pacific Media Group kocht de Franse club Nice op voor een prikje en verkocht die door voor zo’n 100 miljoen euro. Het Europees voetbal smaakte naar meer voor de Amerikanen. In Engeland hebben ze tweedeklasser Barnsley in handen. Daar investeerde de Amerikaanse baseballheld Billy Beane ook mee in. Beane is de man achter het befaamde ‘moneyball’ - als sportief manager van de Oakland A’s gebruikte hij software en data om goedkope spelers aan te trekken die veel beter waren dan anderen dachten. Die datagerichte aanpak zou de Pacific Media Group ook bij KVO willen installeren.

“Ik wilde de lokale verankering verzekeren”, aldus Dierckens. “Pacific Media Group werkt graag met de jeugd. We hebben al afspraken gemaakt over de huidige werknemers. Dat vind ik heel belangrijk.”

Zoals de voorzitter het ook belangrijk vond dat hij niet al zijn aandelen moest verkopen. Dierckens zal ook onder het Amerikaans bewind een operationele rol blijven vertolken. Bedoeling is dat Dierckens zo’n 20 à 25% van de aandelen houdt, dat wordt de volgende dagen uitgeklaard. Zijn initiële kapitaalsverhoging van 3 miljoen euro van bij zijn overname zal hij sowieso recupereren. PMG zal samen met huidig technisch directeur Ghysel het sportieve beleid uittekenen.

KV Oostende mag Luc Devroe, vroeger technisch directeur van KVO en sinds kort makelaar, dankbaar zijn. Hij bracht Pacific Media Group aan bij de kustclub.

Zo komt er ook een einde aan de interne clanoorlog aan de kust. Dierckens en CEO Patrick Orlans kunnen het al langer niet meer met elkaar vinden. Orlans bracht de afgelopen weken wel een andere Amerikaanse investeerder aan - die ook Crystal Palace in handen heeft. “Maar dan zouden we een satellietclub worden. En dat zag ik niet helemaal zitten. Je hangt af van één ploeg. Je weet niet welke spelers je krijgt. Dan werk ik liever met investeringsmaatschappij, die kapitaal heeft om KVO te helpen”, aldus Dierckens.

Beloftes van Japanners

Dierckens verwijt Orlans dat hij KVO een rad voor de ogen heeft gedraaid. “Er waren beloftes van Japanners, die drie miljoen zouden investeren. Daar hebben we nooit iets van gezien.”

Het verhaal van Orlans, die gisteren zijn kat stuurde naar de supportersavond, is zo goed als zeker over aan de kust. Het contrast met Dierckens, onder luid applaus bedolven, kon niet groter zijn.