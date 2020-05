KV Oostende haalt opgelucht adem: kustploeg krijgt proflicentie via BAS Tomas Taecke

10 mei 2020

21u14 118 KV Oostende Ook KV Oostende krijgt via het BAS een proflicentie. Vrijdag toonde de kustploeg via een conference-call de broodnodige kapitaalsverhoging aan, vandaag is het kleinood een feit. Ook KV Oostende krijgt via het BAS een proflicentie. Vrijdag toonde de kustploeg via een conference-call de broodnodige kapitaalsverhoging aan, vandaag is het kleinood een feit. Ook Moeskroen kreeg alsnog een proflicentie, al is de KBVB het daarmee principieel oneens.

Een zucht van opluchting in de Versluys Arena. Ook in Oostende zal volgend seizoen profvoetbal worden gespeeld. De kustploeg verscheen vrijdag via een conference-call een tweede keer deze week voor het BAS. Tijdens die meeting werden “alle stukken aangeleverd die de kapitaalsverhoging aantonen”. Ze hadden er bij KVO vervolgens goede hoop in dat de licentie in orde zou komen. Gegrond, blijkt nu.

Licentiemanager Nils Van Brantegem gaf eerder deze week in naam van het Licentiedepartement een negatief advies aan het BAS wat betreft KVO. Van Brantegem stelde dat de kapitaalsverhoging vóór de zitting van het BAS had moeten worden doorgevoerd. Pacific Media Group liet eerder 2,7 miljoen euro op een rekening blokkeren, een bedrag dat aanvankelijk door de krappe timing van de overname pas op 15 mei op de rekening van KVO zou terechtkomen. De club kan echter nu al aantonen dat de kapitaalsverhoging daadwerkelijk is doorgevoerd.

Ik durf te zeggen dat we het ‘wereldrecord kapitaalsverhoging afronden’ gevestigd hebben Financieel adviseur Thorsten Theys

KV Oostende maakte zich begin april geen illusies en kreeg wegens het uitblijven van een overnamedeal geen licentie van de KBVB. Twee weken geleden kwam er witte rook van de nieuwe Amerikaanse eigenaar PMG. Er werd met stadioneigenaar Alychlo, de holding achter ex-voorzitter Marc Coucke, een akkoord gevonden over openstaande schulden en de tribunehuur. In allerijl werd een licentiedossier samengesteld. “Het werd ons ook niet altijd eenvoudig gemaakt, maar we zijn altijd blijven strijden en dat harde werk werd nu beloond”, reageert een opgeluchte voorzitter Frank Dierckens.

Bloed, zweet en tranen

De licentie van KVO is toch wel een huzarenstukje, zegt financieel adviseur Thorsten Theys. “Het werd een race tegen de klok. Waar je normaal zeker een dikke week voor nodig hebt, rondden wij nu af op drie dagen tijd. Ik durf te zeggen dat we het ‘wereldrecord kapitaalsverhoging afronden’ gevestigd hebben. Uiteindelijk was alles praktisch geregeld op vrijdagvoormiddag, een zestal uren voor we een tweede keer voor het BAS moesten verschijnen. Uiteindelijk duurde die tweede zitting nog geen 20 minuten en er waren ook geen bijkomende vragen meer. Toen wisten we eigenlijk al dat het niet meer fout kon lopen, maar je bent toch pas helemaal zeker als het verlossende bericht komt. Het hele dossier heeft bloed, zweet en tranen gekost aan allen die hieraan meewerkten, maar het resultaat mag gezien zijn.”

Nu de licentie binnen is, maken de nieuwe investeerders snel werk van de nieuwe structuur en de voorbereiding op volgend seizoen, klinkt het nog. West-Vlaming Frank Dierckens blijft voorzitter van KV Oostende

Net als voor KV Oostende ging het licht ook voor Standard, Lommel en Moeskroen de voorbije dagen al op groen. Alleen Tubeke ving bot, Roeselare is nog in afwachting. Of Waasland-Beveren, na 29 speeldagen de rode lantaarn in 1A, nu degradeert, is onduidelijk. Dat hangt af van de beslissingen van de Algemene Vergadering van de Pro League vrijdag, over onder meer de gevolgen van de competitiestop en het toekomstige competitieformat.

