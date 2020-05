KV Oostende haalt opgelucht adem: kustploeg krijgt proflicentie via BAS Tomas Taecke

10 mei 2020

21u14 0 KV Oostende Ook KV Oostende krijgt via het BAS een proflicentie. Gisteren toonde de kustploeg via een conference-call de broodnodige kapitaalsverhoging aan, vandaag is het kleinood een feit. Ook Moeskroen kreeg alsnog een proflicentie, al is de KBVB het daarmee principieel oneens.

Een zucht van opluchting in de Versluys Arena. Ook in Oostende zal volgend seizoen profvoetbal worden gespeeld. De kustploeg verscheen gisteren via een conference-call een tweede keer deze week voor het BAS. Tijdens die meeting werden “alle stukken aangeleverd die de kapitaalsverhoging aantonen”. Ze hadden er bij KVO vervolgens goede hoop in dat de licentie in orde zou komen. Gegrond, blijkt nu.

Licentiemanager Nils Van Brantegem gaf eerder deze week in naam van het Licentiedepartement een negatief advies aan het BAS wat betreft KVO. Van Brantegem stelde dat de kapitaalsverhoging vóór de zitting van het BAS had moeten worden doorgevoerd. Pacific Media Group liet eerder 2,7 miljoen euro op een rekening blokkeren, een bedrag dat aanvankelijk door de krappe timing van de overname pas op 15 mei op de rekening van KVO zou terechtkomen. De club kan echter nu al aantonen dat de kapitaalsverhoging daadwerkelijk is doorgevoerd.