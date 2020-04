KV Oostende gered: Tommelein meldt dat alles getekend is. Voorzitter Dierckens weerlegt dat eerst, maar bevestigt dan toch TTV/TVA/TLB/JBE

23 april 2020

11u20 160 KV Oostende KV Oostende lijkt eindelijk gered. De investeringsgroep Pacific Media Group (PMG) rond de Amerikaanse zakenman Paul Conway bereikte dan toch een akkoord met Marc Coucke en diens bedrijf Alychlo. Dat meldt Oostends burgemeester Bart Tommelein, die bemiddelde in de zaak. KVO-voorzitter Frank Dierckens meldde eerst dat hij nog wilde wachten op de handtekeningen, maar hij vernam inmiddels dat die afgelopen nacht gezet zijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Pacific Media Group betaalt een deel van de schulden aan Coucke per direct, terwijl een ander deel op langere termijn afbetaald wordt. Straks volgt de geplande kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro en dan staat niets KVO’s licentie voor het seizoen 2020-2021 nog in de weg. Eind goed, al goed dus voor de kustploeg, die deze zomer voor een enorme metamorfose staat. Op 4 mei komt Oostende nog voor het BAS, maar dat lijkt een formaliteit nu de overname kan doorgaan.

Midden januari gaf KVO-voorzitter Frank Dierckens al te kennen dat de overname door PMG voor 95 procent rond was. Maar toch pakten zich nog donkere wolken samen boven de Versluys Arena. Midden maart zag PMG immers voorlopig af van de overname. “De investeerder heeft onderhandelingen gevoerd met de investeringsmaatschappij Alychlo over bestaande schulden, alsook met nv Stadion, de eigenaar van het stadion, omtrent de jaarlijkse huurprijs. De partijen zijn echter niet tot een overeenkomst gekomen”, klonkt het toen bij KVO.

Nu is dat wél gelukt. Dat meldden zowel burgemeester Bart Tommelein als schepen Björn Anseeuw, die beiden een bemiddelende rol hadden, deze ochtend. “Op een bepaald moment was het water tussen Alychlo en PMG heel erg diep. We hadden dus als stad geen andere keuze dan te bemiddelen”, aldus Tommelein. “Nu hebben we nog een week om alle administratieve stukken netjes afgewerkt samen te krijgen en het dossier aan te brengen bij het BAS (KVO verschijnt op 4 mei, red.).”

Dierckens weigerde vanmorgen evenwel mee te gaan in de hosanna-stemming. Tot alle handtekeningen er stonden, want dat was volgens hem nog niet het geval. “De politiek loopt voor, er is nog geen getekend akkoord”, meldde Dierckens eerder vandaag. Maar intussen vernam ook hij dat de nodige handtekeningen toch gezet zijn. Daardoor resten enkel nog de besprekingen over de verdeling van de aandelen. In januari was de bedoeling dat Dierckens zo’n 20 à 25 procent van de aandelen zou behouden. Als dan ook het licentiedossier binnenkort - zoals verwacht - in orde komt, lijkt KVO klaar om het post-Coucke-tijdperk echt aan te vatten.

Relatie met Coucke verzuurd

Als alles in kannen en kruiken is en de proflicentie zoals verwacht ook in orde komt, Onder het voorzitterschap Coucke steeg het budget van de kustploeg flink. En de resultaten op het veld volgden ook. KVO speelde onder meer de bekerfinale in 2017 en mocht ook Europa in, maar na het vertrek van Coucke had Oostende het moeilijk om de riante salarissen te blijven betalen. KVO belandde in moeilijk financieel vaarwater en in eerste zit kreeg de club onlangs geen proflicentie voor het Belgische voetbal.

De relatie met Coucke raakte na diens vertrek verzuurd. Er was onder meer het gekibbel over de openstaande schuld van 6,2 miljoen en aan de kust wezen ze voor het aanvankelijke afhaken van PMG ook met een beschuldigende vinger naar hun ex-eigenaar. Volgens KVO stond Coucke, die via Alychlo schuldeiser is en eigenaar van de tribunes van Oostende, een deal met PMG in de weg. De cruciale zitting van het BAS naderde ondertussen met rasse schreden en om geld in het laatje te brengen, begonnen spelers als Edin Dzeko zelfs truitjes te veilen. KVO meldde tussendoor dat het “bleef geloven in de overname” en dat blijkt dus ook terecht te zijn.

Moneyball

En nu is het dus aan de Pacific Media Group om weer een frisse wind te laten waaien aan de kust. PMG is een investeringsbedrijf dat voetbalclubs opkoopt en intensief met data werkt. De investeringsgroep kocht bijvoorbeeld al de Franse club Nice op voor een prikje en verkocht die door voor zo’n 100 miljoen euro. Het Europees voetbal smaakte naar meer voor de Amerikanen. In Engeland hebben ze tweedeklasser Barnsley in handen. Daar investeerde de Amerikaanse baseballheld Billy Beane ook mee in. Beane is de man achter het befaamde ‘moneyball’ - als sportief manager van de Oakland A’s gebruikte hij software en data om goedkope spelers aan te trekken die veel beter waren dan anderen dachten. Die datagerichte aanpak zou de Pacific Media Group ook bij KVO willen installeren.

KVO werkt in alle discretie verder aan de overname van de club.

De club is verheugd te vernemen dat er een akkoord is tussen PMG en Alychlo, maar wenst verder nog geen commentaar te geven. KVO heeft er wel alle vertrouwen in dat het volgend seizoen nog als profclub zal aantreden. pic.twitter.com/diCzunMvFQ KV Oostende(@ kvoostende) link

Lees ook:

Geen licentie voor KVO: een verhaal dat begon met de verkoop van de club door Marc Coucke in 2018 (+)