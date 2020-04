KV Oostende gered: eindelijk akkoord tussen overnemer PMG en Coucke

Tomas Taecke

23 april 2020

07u40 58 KV Oostende Witte rook vanuit de Versluys Arena. Na dagenlange onderhandelingen is KV Oostende eindelijk gered. De investeringsgroep Pacific Media Group (PMG) rond de Amerikaanse zakenman Paul Conway bereikte dan toch een akkoord met Marc Coucke en diens bedrijf Alychlo, waardoor de geplande overname uiteindelijk toch kan plaatsvinden.

Pacific Media Group betaalt een deel van de schulden aan Coucke per direct, terwijl een ander deel op langere termijn afbetaald wordt. Straks volgt de geplande kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro en dan staat niets KVO’s licentie voor het seizoen 2020-2021 nog in de weg. Eind goed, al goed dus voor de kustploeg, die deze zomer voor een enorme metamorfose staat. Op 4 mei komt Oostende nog voor het BAS, maar dat lijkt een formaliteit nu de overname kan doorgaan.

Midden januari gaf KVO-voorzitter Frank Dierckens al te kennen dat de overname door PMG voor 95 procent rond was. Maar toch pakten zich nog donkere wolken samen boven de Versluys Arena. Midden maart zag PMG immers voorlopig af van de overname. “De investeerder heeft onderhandelingen gevoerd met de investeringsmaatschappij Alychlo over bestaande schulden, alsook met nv Stadion, de eigenaar van het stadion, omtrent de jaarlijkse huurprijs. De partijen zijn echter niet tot een overeenkomst gekomen”, klonkt het toen bij KVO. Nu is dat dus wél gelukt. Dat melden Oostende zowel burgemeester Bart Tommelein als schepen Björn Anseeuw, die beiden een bemiddelende rol hadden.

Moneyball

PMG is een investeringsbedrijf dat voetbalclubs opkoopt en intensief met data werkt. De investeringsgroep kocht bijvoorbeeld al de Franse club Nice op voor een prikje en verkocht die door voor zo’n 100 miljoen euro. Het Europees voetbal smaakte naar meer voor de Amerikanen. In Engeland hebben ze tweedeklasser Barnsley in handen. Daar investeerde de Amerikaanse baseballheld Billy Beane ook mee in. Beane is de man achter het befaamde ‘moneyball’ - als sportief manager van de Oakland A’s gebruikte hij software en data om goedkope spelers aan te trekken die veel beter waren dan anderen dachten. Die datagerichte aanpak zou de Pacific Media Group ook bij KVO willen installeren.

