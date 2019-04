KV Oostende gaat vol voor Noorse succescoach Tomas Taecke

30 april 2019

13u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 KV Oostende Noorse trainers zijn in trek. In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer is KV Oostende uitgekomen bij de 53-jarige Kåre Ingebrigtsen. De kustploeg gaat vol voor de ex-international, die zijn vorige club Rosenborg voor zijn ontslag in 2018 drie opeenvolgende titels bezorgde.

Na wekenlang zoeken heeft KV Oostende zijn topkandidaat om Hugo Broos op te volgen beet. De club zet vol in op Kåre Ingebrigtsen, sinds juli 2018 werkloos na een bijzonder ophefmakend ontslag bij zijn club Rosenborg. Na drie titels en twee bekers in drie seizoenen tijd werd de trainer pardoes opzij geschoven, tot groot onbegrip van de achterban en spelers van de Noorse club. Die kwamen vlak voor de Champions League-voorronde tegen Celtic in opstand tegen de beslissing van het bestuur, tevergeefs zo bleek.

Oostende voert verregaande gesprekken met Ingebrigtsen, die zich na een bezoek aan het oefencomplex op De Schorre op dit moment in Noorwegen buigt over het voorstel van de kustploeg. De Noorse ex-international onderzoekt of hij samen met zijn gezin naar België wil verhuizen. Daarnaast is ook de vraag in hoeverre hij Noorse assistenten wil meebrengen of niet. Zolang Gert Verheyen geen nieuwe job heeft gevonden, blijven hulptrainers Van der Elst en Cremers bij KVO tot nader order aan wal. KVO hoopt dat Ingebrigtsen straks voor hen kiest en de zoektocht naar een nieuwe coach afgerond kan worden. Die zoektocht verliep niet zonder slag of stoot - getuige daarvan de breuk met technisch directeur Hugo Broos. In het geval dat de deal met Ingebrigtsen straks niet zou rondkomen, dan heeft KVO nog een handvol alternatieven achter de hand. Broos’ voormalige assistent Sven Vandenbroeck is daar niet langer bij. Yannick Ferrera staat wél op die shortlist, waarop Ingebrigtsen dus met stip als nummer één staat aangeduid.

De Noorse coach werkte als speler het grootste deel van zijn carrière af bij Rosenborg, daar waar zijn populariteit geen grenzen kent. In 1993 versierde hij een transfer naar Manchester City, waar hij in twee jaar tijd evenwel niet verder kwam dan 15 wedstrijden. In totaal kwam Ingebrigtsen 19 keer uit voor het Noorse nationale elftal.

Kåre Ingebrigtsen moet de nieuwe hoofdtrainer van @kvoostende worden. De Noorse coach is topprioriteit voor de kustploeg, die oa Yannick Ferrera als alternatief ziet. @hlnsport Tomas Taecke(@ FooTTomaz) link