KV Oostende al vijf matchen ongeslagen: “Geloof groeit elke week” TTV

29 september 2020

11u06 3 KV Oostende Ze zijn jong, enthousiast, taai en nu al vijf matchen ongeslagen. KV Oostende sprokkelt punten en verovert harten. “Vroeger dan verwacht klikt alles in elkaar.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De twee onverdiende nederlagen tegen Beerschot en Charleroi zijn al lang doorgespoeld. KVO is op dreef... ondervond ook Racing Genk gisteren aan den lijve. Met veel energie, karakter, degelijk voetbal en spitsen die scoren knokte de kustploeg zich naar een nieuw resultaat. Voor het eerst in tijden is Oostende vijf wedstrijden op rij ongeslagen. “We grijpen het momentum - van elke wedstrijd proberen we te genieten, we zien wel waar we straks belanden”, vatte coach Alexander Blessin het enthousiasme bij KVO goed samen. De bezoekers kenden pech toen McGeehan per ongeluk een strafschop veroorzaakte. “Als dit handspel is, dan zullen aanvallers weldra bewust de bal opwippen tegen de hand van de verdedigers”, aldus McGeehan. “Al bij al zijn we tevreden met het resultaat. We hebben een jonge ploeg, een nieuwe coach en een nieuw bestuur. Normaal gezien neemt dit wat tijd. Bij ons klikt alles vroeger dan verwacht ineen. Het geloof groeit elke week - natuurlijk houden we het klassement goed in de gaten.”

Met Makhtar Gueye haalde Oostende eindelijk een goeie centrumspits in huis. Gisteren scoorde hij al zijn derde treffer, maar liep hij ook tegen een vijfde gele kaart aan: “Ik ben geschorst, ja, maar het zijn altijd dezelfde kaarten die ik pak. Ik probeer mezelf te beschermen - liever een kaart dan dat ik klappen incasseer. Of ik aan een tweede geel ontsnapte (na een fout op Lucumi, red.)? (grijnst) Ik heb hem niet geraakt, hij speelde een spelletje (lacht).”

Lees ook.

Geen zege voor Jess Thorup bij debuut: tienkoppig Racing Genk komt niet verder dan gelijkspel tegen KV Oostende

Onze Genk-watcher ziet hoe Thorup blij mag zijn dat hij “fenomeen” Onuachu nog heeft: “Dessers heeft een probleem” (+)