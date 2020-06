Kapitaalsverhoging van 4,2 in plaats van 2,7 miljoen euro bij KV Oostende

19 juni 2020

05u45 2 KV Oostende ’t Blijft voorlopig windstil aan zee. Enkele dagen voor de herstart van de trainingen van KV Oostende (24 juni) is het nog steeds wachten op de invulling van de trainersstaf en fel uitgedunde spelersgroep. Wel blijkt uit een statuutwijziging in het Belgische staatsblad dat hoofdaandeelhouder Pacific Media Group een kapitaalsverhoging van 4,2 miljoen euro heeft doorgevoerd.

De Amerikaanse eigenaars moesten 2,7 miljoen euro in KVO pompen om aan de licentievoorwaarden te voldoen, maar brachten daarnaast nog eens 1,5 miljoen euro in. Daarmee moet de kustploeg, die in het tussenseizoen afscheid nam van maar liefst 17 kernspelers, zich wapenen voor het nieuwe seizoen.

Na de aanstelling van de Duitse coach Alexander Blessin bleef het de voorbije weken stil. Custovic werd bedankt voor bewezen diensten, assistent Berrier volgt wellicht in zijn zog. Hulptrainers Van der Elst, Creemers en fysiektrainer Desender tasten in het duister. Naar verluidt is het de bedoeling om door te gaan met Van der Elst en Creemers, beiden nog één seizoen onder contract. Blessin zou zelf een T2 aanduiden en ook een fysiektrainer meebrengen.

KVO hervat woensdag de trainingen. Naast de elf overgebleven kernspelers krijgen zij die eind juni einde contract zijn de kans om aan te sluiten. Het gaat onder anderen over Neto, Vargas, Dutoit en Akpala. KVO informeerde naar de diensten van doelman Jackers (KRC Genk) en verdediger Caufriez (Waasland-Beveren), die de interesse van hoger aangeschreven eersteklassers geniet. Op een eerste inkomende transfer is het nog steeds wachten.

