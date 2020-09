Jelle Bataille zit goed bij KV Oostende: “Groepssfeer is ronduit fantastisch, iedereen wil zich bewijzen” Timmy Van Assche

18 september 2020

13u42 0 KV Oostende Jelle Bataille is één van de smaakmakers bij KV Oostende. Jong, gretig, snel, een goeie voorzet: geen wonder dat hij de interesse van andere clubs weet te wekken. Maar het Oostendse jeugdproduct zit met zijn hoofd volledig bij KVO. Eén van de redenen? “De groepssfeer is hier fantastisch. Wat verschil bij de vorige jaren.”

Tenzij een (sub)topper uit binnen- of buitenland nog met een waanzinnig bod afkomt, blijft Jelle Bataille (21) gewoon bij KV Oostende. In de wandelgangen werden bijvoorbeeld Antwerp en Genk als nieuwe bestemming genoemd. “Ik heb het nooit in m’n hoofd gehad om te vertrekken. Ik zit hier prima. Ik kan ook veel beter spelen in een ploeg waar ik me goed voel dan waar ik me volledig moet aanpassen. Het is altijd ‘grappig’ als je je naam plots aan bepaalde teams gelinkt ziet, terwijl je zelf nergens van afweet.”

Contract

Bataille gaat z’n voorlaatste contractjaar in. Als het bestuur slim is, breekt het dat voor enkele jaren open. “Ik zou zelfs direct bijtekenen”, is Bataille resoluut. “(knipoogt) Misschien blijf ik hier zelfs voor het leven.”

Dat Jelle Bataille zich goed voelt bij KVO hoeft niet te verbazen. Hij woont dichtbij in Bredene, vader Kurt is fulltime beloftencoach bij de club en naast het veld kan de youngster rekenen op stabiliteit dankzij familie en vrienden. “En er is nog een belangrijke factor: de groepssfeer”, benadrukt de rechtsback. “Die is fantastisch. Je hebt de beelden na de overwinning tegen Mechelen toch gezien? Wel, als we vorig jaar wonnen, werd er eventjes gezongen en daarna ging iedereen weer zitten. Nu is dat helemaal anders. Je zit met een jonge spelerskern, waarvan elke speler zich wil bewijzen. Zelfs na de training kunnen we wat dollen en ‘dom’ doen. Let wel, de trainingsstaf durft streng zijn voor ons. Wie de regels niet volgt, wordt gesanctioneerd. Eerlijk, ik ben enorm verrast door de aanpak van de coaches. Vergeet niet, voor hen (bijvoorbeeld hoofdcoach Alexander Blessin, red.) is een eersteklasser leiden ook nieuw.”

Het optimisme naast het veld ontgaat de speler evenmin. “Ik vreesde eventjes veel negatieve commentaren na onze eerste verliespartij tegen Beerschot. Maar wat volgde, was net het omgekeerde: we kregen bemoedigende berichten net door ons voetbal, mentaliteit en getoonde karakter. Kijk, in het algemeen geven we amper kansen weg. Behalve die enorme mogelijkheid voor Aster Vranckx, welke kansen had KV Mechelen? En Anderlecht kwam ook pas in de match door een afstandsschot, wat niet eens een echte kans was. Ons spel met hoge pressing is niemand gewoon. Daarom, we moeten van geen enkele tegenstander schrik hebben als we met zo’n intensiteit spelen.”

Met het bezoek van Leuven ruikt KVO de kans om een reeksje neer te zetten. “OHL telt enkele goeie spelers: Mercier, Sowah en Henry bijvoorbeeld. En toch, zonder grote namen pakken ze wel veel punten. Een moeilijk in te schatten ploeg, dus. Een zeven op negen halen zou erg knap zijn en we halen er meteen enkele verloren punten mee in. Want eerlijk, tegen Beerschot en Charleroi mochten we eigenlijk niet verliezen.”