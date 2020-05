Jelle Bataille (21) is KVO-speler van het jaar: “En dat terwijl ik de eerste weken niet eens tot de selectie behoorde” Timmy Van Assche

27 mei 2020

17u36 16 KV Oostende De supporters van KV Oostende verkozen de 21-jarige Jelle Bataille tot speler van het seizoen, vóór Ante Palaversa en Wout Faes. Het KVO-jeugdproduct was één van de lichtpuntjes aan de kust en liet zich vooral opmerken met enkele goeie rushes en dito voorzetten. Vooral zijn wereldgoal in en tegen Standard kon op flink wat applaus rekenen. Geen wonder dus dat er interesse is van grote clubs in de jonge flankspeler.

Even het rijtje ex-winnaars overlopen: Sébastien Siani (2014), Jordan Lukaku (2015), Fernando Canesin (2016), Franck Berrier (2017) en Brecht Capon (2018). Wout Faes mocht de trofee vorig jaar in ontvangst nemen. Allemaal knappe namen, waar nu ook Bataille toe behoort. “Deze prijs zet ik nu zeker in mijn persoonlijke top drie, hoor. Dit geeft enorm veel voldoening. Voor aanvang van dit seizoen heb ik extra hard individueel getraind, op kracht en snelheid, bijvoorbeeld. Het was dan ook jammer dat ik de eerste speeldagen niet eens tot de wedstrijdselectie behoorde. Toch mag ik op persoonlijk vlak terugblikken op een zeer geslaagd seizoen. Het is nog maar mijn derde jaargang bij de A-kern, mijn tweede jaar dat ik echt vol aan spelen toekom. (knipoogt)”

“Ik heb wel best lang gewacht om te scoren (tot 24 januari, in en tegen Standard, red.), maar het was wel een heel knap doelpunt. Wat mijn top drie vervolledigt? Misschien zet ik mijn debuut bij de beloften van de Rode Duivels toch nog een klein trapje hoger. Ik ben trots te mogen spelen voor mijn land. En om het rijtje af te sluiten, zet ik mijn debuut bij KVO op plaats drie. Het was overigens Adnan Custovic die me in play-off 2 liet debuteren tegen Antwerp. In diezelfde play-offs scoorde ik mijn eerste KVO-goal tegen Lokeren.”

Transfer?

Dit seizoen lukte Bataille 2 goals en 2 assists in 24 competitiematchen. Zijn goeie rechter en vinnige spel hebben de interesse gewekt van onder meer Gent en Antwerp. Zien we Jelle Bataille ook volgend seizoen de rechter flank in de Versluys Arena afdweilen? “Ach, er wordt zoveel geschreven en gepraat. Zo las ik plotseling dat ik te midden van de coronacrisis medische tests had afgelegd bij Racing Genk. Ik ontken niet dat er interesse is, maar ik ben echt geen hele dagen met een transfer bezig, hoor. Een mooi voorstel is één ding, maar ik moet op sportief vlak kunnen verbeteren. Ik wil komend seizoen minstens driekwart van de matchen spelen en wil niet naar een ploeg gaan waar er pakweg al vijf backs rondlopen.”

“Weet je, ik heb hier nog een contract voor twee jaar en zit hier goed. Als er clubs geïnteresseerd zijn, moeten ze dus eerst met KVO praten. Ik zit hier in een goeie, vertrouwde omgeving en gevoelsmatig kies ik altijd voor KV Oostende. Het kan best zijn dat als ik nog een jaartje blijf, er zowaar nóg mooiere aanbiedingen op me afkomen. Wout Faes is daar het beste voorbeeld van: hij bleef een seizoen langer en maakte een mooie overstap naar Reims, toch een leuke middenmoter in Frankrijk. Nog een belangrijke factor: wat zijn de plannen van de nieuwe Amerikaanse investeerders met de spelersgroep? Ik wacht alvast op een gesprek met hen en geloof in hun goeie bedoelingen. Ze willen de club naar een hoger niveau tillen. Met Frank Dierckens hebben we trouwens een voorzitter waar élke ploeg zou van dromen.”