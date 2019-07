Japanners willen geld in Oostende pompen, maar ruzie over twee honden dreigt alles op te blazen Tomas Taecke en Niels Vleminckx

10 juli 2019

06u01

Bron: Eigen berichtgeving 2 KV Oostende KV Oostende voert vergevorderde onderhandelingen met een Japans investeringsbedrijf, dat naar verluidt bereid zou zijn om met het oog op een eventuele latere overname ‘drie miljoen euro per jaar’ in de club te pompen. Voorzitter Frank Dierckens en Patrick Orlans, die de deal op poten zette, menen dan weer dat het enkel om sponsoring gaat.

‘Een sponsorship van 3 miljoen euro per jaar voor de komende 3 seizoenen én een aanbod van 10 à 12 miljoen euro om initieel 49 procent van de aandelen van KV Oostende over te nemen’. Dat is volgens de Vlaamse zakenman Robert Maes, woonachtig in Tokyo, het aanbod van een Japans investeringsbedrijf. De zakenman bracht Patrick Orlans, enkele maanden geleden op bezoek in Japan, in contact met het niet nader genoemde bedrijf, al staat een diplomatiek euvel de deal volgens Maes nog in de weg. De Belgische ambassade in Japan weigert al maandenlang de honden van de zakenman, die in Japan door de ambassade ontvreemd werden, terug met de eigenaar te verenigen. Zo lang dat niet gebeurt, weigert Maes naar eigen zeggen halsstarrig om Japans geld in het Belgische voetbal te pompen.

Sponsorship

KV Oostende weerlegt op haar beurt dat de Japanners straks de mogelijkheid krijgen om te participeren in de kustploeg. Voorzitter Dierckens, die bij de overname van ex-voorzitter Peter Callant een kapitaalsverhoging van drie miljoen euro doorvoerde, benadrukt dat hij de club zelfs niet gedeeltelijk van de hand wil doen. Dat hij de vijf procent aandelen, die Callant destijds verkocht aan projectontwikkelaar Bart Versluys, opnieuw overneemt, is daarvan het beste bewijs. Dierckens beschikt nu over 97 procent van de aandelen, dit terwijl de overige 3 procent eigendom zijn van zijn wingman en ondervoorzitter Gino Vanderhaegen.

De Japanners bieden 3 miljoen euro per jaar voor de komende 3 seizoenen, maar er is een diplomatiek probleem

Orlans en Dierckens benadrukken dat het om een sponsorship gaat, over een bedrag in een andere grootorde dan de door Maes vooropgestelde drie miljoen euro per jaar. In afwachting van de deal met de Japanners, die naar verwachting hoofdsponsor van de kustploeg zullen worden, zal Diaz - het decoratiebedrijf van voorzitter Dierckens - op de shirts prijken. En zolang de kustploeg financieel niet in de problemen komt, zal er volgens het huidige bestuur ook geen buitenlandse overnemer komen. Afwachten hoe de toekomst van Oostende er zal uitzien. In november 2017 nam het Japanse DMM, dat aanvankelijk ook slechts 20 procent aandelen overnam van Roland Duchätelet, de club volledig over. Een scenario dat niet volledig uitgesloten kan worden aan zee.