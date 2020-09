Jack Hendry klaar voor thuisdebuut: “Fans beter leren kennen”

Timmy Van Assche

17 september 2020

19u34 0 KV Oostende KV Oostende speelt zaterdag om 16.15 uur voor eigen volk in de Diaz Arena tegen OH Leuven. Misschien kan verdediger Jack Hendry (25) na zijn heldenrol van tegen Mechelen opnieuw uitblinker worden. “Ik kijk ernaar uit om de fans nog beter te leren kennen”, zegt de aimabele Schot. Coach Alexander Blessin beseft dat Leuven wel een taaie brok wordt.

Met twee clean sheets doet KVO het na vijf speeldagen al even goed als twee seizoenen terug en zelfs beter dan vorig jaar. De goeie groepssfeer is één element, ook de prestatie van nieuwkomer Jack Hendry tegen Mechelen mocht gezien worden. “De ontlading na mijn doelpunt was er eentje waarbij ik alle pech van de afgelopen maanden van me afschudde”, zegt Hendry nu. “Op mijn eerste dag bij KVO raakte ik meteen geblesseerd aan de dij en was ik drie, vier weken out. Het was belangrijk om die blessure te laten rusten. In februari, toen ik nog bij Melbourne speelde, scheurde ik mijn ligamenten. Het was dus ontzettend belangrijk om op het juiste moment aan spelen te komen.” De coach achtte het moment gekomen na de interlandbreak. Jack Hendry moet achteraan uitgroeien tot een sterkhouder. “Ik kan wel met die druk om”, blijft hij rustig. “Bij Celtic Glasgow was er elke week druk om te winnen. Ik wil met mijn speelstijl ook bijdragen aan het spel van Oostende. De Belgische competitie schat ik toch hoger in dan de Schotse. Hier heb je verschillende sterke clubs, zoals Club Brugge, Standard, Genk en Anderlecht, terwijl je in Schotland enkel Celtic en Rangers hebt, met daaronder een paar goeie teams. Als je niet bij één van die twee teams speelt, wordt je in Schotland niet zo hoog ingeschat, zo voel ik het toch aan.”

De eerste match voor eigen publiek, dus. “Ik voel dat Oostende een wat gelijkaardige cultuur heeft met het Verenigd Koninkrijk en Schotland. Zo heb ik begrepen dat er zelfs Engelsen naar KVO komen kijken. Ik wil de fans hier dus nog beter leren kennen.” Coach Alexander Blessin begrijpt de meerwaarde van het thuispubliek. “In Mechelen spelen voor 5.000 man was al leuk. Zaterdag mogen spelen voor 3.000 eigen supporters is prima. We zullen hun steun ook best kunnen gebruiken. Leuven belooft een lastige partij te worden. Ze plooien bijvoorbeeld snel terug achter de bal. Het zal erop neerkomen om in de omschakeling de juiste keuzes te maken.”