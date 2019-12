Ingebrigtsen geeft duiding bij plotse vertrek van Oostende naar Apoel Nicosia: “Ik begrijp dat iedereen verrast is” TTV

27 december 2019

19u09 22 KV Oostende Verrassend vertrek bij KV Oostende. Coach Kåre Ingebrigtsen (54) zat vanavond in Charleroi voor het laatst op de bank bij de kustploeg. Hij trekt naar Apoel Nicosia.

Voorzitter Frank Dierckens bevestigde net dat de Noor hem gisteren ingelicht heeft over zijn verhuis naar Cyprus, waar hij na de winterstop aan de slag gaat bij Apoel Nicosia. De spelers wisten naar verluidt van niets. Oostende moet dus op zoek naar een nieuwe trainer, die de kustploeg na Nieuwjaar in eerste klasse moet houden. Nog tijdens de wedstrijd tegen Charleroi bevestigde de club op Twitter dat Ingebrigtsen zelf opstapt.

Ingebrigtsen was sinds begin dit seizoen aan de slag in Oostende. Voordien coachte hij Rosenborg in eigen land. De start van het seizoen was veelbelovend. Na zeges op de eerste speeldagen tegen Anderlecht en Cercle Brugge draaide KVO mee bovenin het klassement, maar nadien kwam de vrije val. Oostende, dat financiële moeilijkheden kent, staat nu op de 14de plek. Zeven punten boven rode lantaarn Cercle Brugge. De Kustboys gingen vanavond met forfaitcijfers onderuit in Charleroi.

Kare Ingebrigtsen is in Charleroi bezig aan zijn laatste match als trainer van KVO. Op zijn eigen vraag bereikte KVO een akkoord om hem te laten vertrekken naar het Cypriotische Nicosia. Meer duiding straks op https://t.co/Q30282wpNx pic.twitter.com/dTHvGZ454M KV Oostende(@ kvoostende) link

Ingebrigtsen: “Dit is een grote kans voor mij”

“Er is nog niets getekend voor alle duidelijkheid. Eerst en vooral ben ik trots dat ik deel mocht uitmaken van de geschiedenis van KVO. De prestaties en resultaten hebben niets met mijn keuze te maken. Ik kan begrijpen dat iedereen verrast is, maar deze dingen gebeuren vaak in het voetbal. We hebben zeven fantastische maanden meegemaakt, maar als er een ploeg als APOEL komt, dan ga je praten. Dit is voor mij een grote kans. Europees voetbal en spelen voor titels, dat heb ik bij Rosenborg al mogen ervaren”.

KVO-voorzitter Dierckens: “Ik hoop op Belgische coach”

KV Oostende moet bovenop de forfaitnederlaag in Charleroi op zoek naar een nieuwe coach. Kort na de wedstrijd gaf voorzitter Dierckens tekst en uitleg: “De coach heeft mij gisteren ingelicht over de kans die hij krijgt bij APOEL. Hij kan er Europees voetbal spelen (1/16de finales Europa League, red.). Ik kan hem deze opportuniteit niet ontzeggen. We hebben een mondeling akkoord, waarbij hij een compensatie betaalt. Morgen vertrekt hij naar Cyprus”.

KVO moet dus in de winterstop op zoek naar een nieuwe trainer. Bij voorkeur een Belg, vertelt Dierckens: “Daar hopen we alvast op. Gisteren zat ik al samen met sportief directeur Guy Ghysel, de zoektocht kan beginnen. We willen uiterlijk op 8 januari een nieuwe trainer hebben wanneer we op stage vertrekken”.

Kopzorgen genoeg voor Dierckens, al meent de preses dat de financiële perikelen weldra van de baan zijn: “We voeren verregaande gesprekken met een investeerder. Het betreft geen overname, ik blijf ook voorzitter. Die licentie, dat komt in orde. Ik zie geen enkel probleem. Hopelijk kunnen we kort na Nieuwjaar nieuws aankondigen.”