Ingebrigtsen bezig aan laatste match bij KV Oostende: Noorse coach trekt naar Apoel Nicosia TTV

27 december 2019

19u09

Verrassend vertrek bij KV Oostende. Coach Kåre Ingebrigtsen (54) zit vanavond in Charleroi voor het laatst op de bank bij de kustploeg. Voorzitter Frank Dierckens bevestigde net dat de Noor hem gisteren ingelicht heeft over zijn verhuis naar Cyprus, waar hij na de winterstop aan de slag gaat bij Apoel Nicosia. Oostende moet dus op zoek naar een nieuwe trainer, die de kustploeg na Nieuwjaar in eerste klasse moet houden.