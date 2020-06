Het blijft er bovenarms opzitten in Oostende: Bouwgroep Versluys verwijdert letters KVO-stadion zonder medeweten van de club Redactie

03 juni 2020

11u39 2 KV Oostende Speelt KV Oostende volgend jaar in een stadion zonder naam? De West-Vlaamse voetbalclub zag dat Bouwgroep Versluys de letters van de Versluys Arena van de stadiontribune heeft verwijderd.

“KVO neemt er akte van dat Bouwgroep Versluys zonder ons medeweten de letters Versluys Arena van de stadiontribune heeft verwijderd”, klinkt het in een mededeling op de website van de club. “Deze actie komt er nadat KVO een gerechtelijke procedure heeft opgestart tegen Bouwgroep Versluys naar aanleiding van een betwisting rond betalingen in verband met de stadionnaam. KVO laat zich hier echter niet door intimideren en vervolgt zijn gerechtelijke stappen. Daarnaast wordt er gecontroleerd of er tijdens het verwijderen van de letters geen schade is berokkend aan de tribune.”

Kort na de bouw van de hoofdtribune in Oostende werd een contract opgesteld, waarbij Versluys Bouwgroep per seizoen 400.000 euro betaalt om zijn naam aan het stadion te verbinden. Voor 2017-2018 en 2018-2019 werd er betaald, maar voor het pas afgelopen voetbalseizoen ontving KVO nog geen centen, zo stelt de kustploeg. Die betaling gebeurt per seizoen in vijf schijven. Gesprekken tussen de club, de nieuwe eigenaar en Versluys leverden geen uitkomst op.

Daarom wil KV Oostende met een dagvaarding via een deurwaarder alsnog 400.000 euro ontvangen. Een bedrag dat voor de clubwerking overigens niet min is. CEO Bart Versluys zelf gaf al aan dat er met de club geen getekende overeenkomst is. Toch maakt KVO zich sterk dat het op basis van mailverkeer, eerdere betalingen en een opgesteld contract toch een waterdicht dossier heeft. De deal tussen Versluys en KVO over de naamgeving zou na het komende seizoen aflopen.

