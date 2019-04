Handvol KVO-spelers moet vertrekken, Broos hoopt begin mei klaarheid te scheppen rond nieuwe coach



Tomas Taecke

18 april 2019

11u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 KV Oostende KV Oostende richt de blik op volgend seizoen, een jaar waarin het beter voor de dag moet komen na de aanhoudende malaise van de voorbije tien maanden. Met Nouri, De Bock, Vanlerberghe, De Bie, Rajsel en Bah laat de club alvast zes spelers gaan.

Dat De Bock en Vanlerberghe na een ontgoochelend seizoen terugkeren naar Leeds United en Club Brugge is geen nieuws. De huurlingen brachten niet wat er van hen verwacht werd en hebben geen toekomst aan zee. Ook huurspeler Nouri keert terug naar Valerengen. Wat Nastic (Genk) betreft, is het afwachten. Pas in mei beslist technisch directeur Hugo Broos over de vleugelverdediger. Nog in een interview op de website van de club heeft de sportieve baas mee dat én Rajsel én Bah op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. Zij werden dit seizoen uitgeleend aan Roeselare en RWDM en keren deze zomer in eerste instantie terug naar de kustploeg. Derde doelman De Bie is einde contract en verlaat de club. Oostende wil vandaag verder met de huidige doelmannen Ondoa en Dutoit, dit terwijl die laatste eerder verteld werd dat hij beter op zoek zou gaan naar een nieuwe werkgever.

Met aanvaller Tom De Sutter werd een akkoord bereikt voor een extra seizoen, al is het afwachten of dit zich straks ook vertaalt in een overeenkomst. De spits heeft KV Oostende in ieder geval overtuigd dat hij ook volgend jaar een rol kan spelen in het verhaal van de kustploeg.

Wat de nieuwe trainer betreft, hoopt Broos begin mei klaarheid te scheppen. Met Vandenbroeck en Caen zijn er alvast twee topkandidaten, al is niet uitgesloten dat een andere, verrassende naam straks de kustploeg onder zijn hoede krijgt. Eerder werden een drietal gesprekken gevoerd met Glen De Boeck, maar die piste lijkt definitief van de baan.