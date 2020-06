Franky Van der Elst ontslagen als T2 van KV Oostende dat voorbereiding start met amper tiental spelers Redactie

24 juni 2020

12u22 12 KV Oostende KV Oostende heeft assistent-coach Franky Van der Elst (59) ontslagen. Markus Pflanz wordt de T2 van de nieuwe Duitse trainer Alexander Blessin. Bij de kustploeg stond woensdag de eerste training van de voorbereiding op het programma.



Onder het bewind van de Amerikaanse eigenaars slaat de kustploeg een nieuwe weg in, al is de situatie vooralsnog chaotisch. KVO start met 11e spelers, aangevuld met 7 beloften. Aanwinst Kvasina arriveert pas op 1 juli, wanneer zijn contract bij Mattersburg afloopt. Eindecontractspelers Akpala, Dutoit en Özkan gingen in op het voorstel om nog tot 1 juli mee te trainen. Ook huurling Sanneh zal dat doen vooraleer hij terugkeert naar Anderlecht.

Wat de staf betreft, is er eindelijk duidelijkheid. Franky Van der Elst is de laan uitgestuurd door het nieuwe bestuur. Hij moet plaats ruimen voor Markus Pflanz, die de assistent wordt van Alexander Blessin. Keeperstrainer Creemers blijft. KVO heeft wel een nieuwe fysiektrainer: Alfred Ntiamoh (ex-Moeskroen).



