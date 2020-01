Ex-sportief directeur Luc Devroe brengt Amerikaanse kandidaat-investeerder aan, KVO beraadt zich verder over de toekomst TTV/DMM

16 januari 2020

09u35 0 KV Oostende Amerikaanse eigenaars op voorspraak van algemeen directeur Patrick Orlans of - een nieuwe piste - Amerikaanse investeerders op voorspraak van ex-sportief directeur Luc Devroe? That’s the question. Bij Oostende beraden ze zich verder over de toekomst.

Belangrijke tijden voor KV Oostende. Er is dit weekend het cruciale degradatieduel tegen Waasland-Beveren en het vraagteken rond de financiële toekomst van de ploeg blijft door de Versluys Arena rondspoken. De tribune waar Oostende nota bene nog huur voor moet betalen aan Marc Coucke. De kustploeg is dan ook op zoek naar overnemers en investeerders om de schuldenput toe te dekken. Het is in dat opzicht dat voorzitter Frank Dierckens zich de komende tijd verder buigt over de diverse kandidaat-overnemers en investeerders.

Oostende had deze week een eerste aanbieding van een Amerikaanse investeerder - die banden heeft met Premier League-ploeg Crystal Palace - op zak. KVO nam daarbij akte van een bod van 5,5 miljoen euro voor honderd procent van de aandelen. Spilfiguur in deze piste is algemeen directeur Patrick Orlans, met wie Dierckens niet langer de beste relatie heeft. Ook ondervoorzitter Vanderhaeghen hoopt op deze manier zijn drie procent aandelen te verkopen.

Dierckens geeft evenwel de voorkeur aan één van de drie andere pistes die op tafel liggen. Die zou zijn aangebracht door ex-sportief directeur Luc Devroe, nu makelaar. Devroe bracht een Amerikaans bedrijf met diverse voetbalclubs in de portefeuille in contact met de kustploeg en die piste is de KVO-voorzitter wél genegen. Dierckens zou voor het einde van de maand een beslissing willen nemen.

Dierckens wil voorzitter blijven en waken over de lokale verankering. Aandeelhouder blijven is zijn voornaamste betrachting. En via extra investeringen of een overname mag ook de licentie behalen geen probleem vormen. Maar als de potentiële investeerders van Devroe voor het einde van deze maand niet over de brug komen, dan is Dierckens wellicht genoodzaakt de piste van Orlans - tegen zijn zin - te volgen en de club integraal te verkopen. Wordt vervolgd.