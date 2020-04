Ex-spelers Berrier en Siani zamelen geld in voor KV Oostende: “De club betaalt een hoge prijs voor periode waarin wij goed onze boterham verdienden” TLB

10 april 2020

10u48 1 KV Oostende Het geplaagde KV Oostende krijgt hulp van ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani. Het duo wil de kustploeg financieel helpen en start Het geplaagde KV Oostende krijgt hulp van ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani. Het duo wil de kustploeg financieel helpen en start een geldinzameling . Iedereen die dat wil, kan een bedrag storten. “We beseffen dat zoiets in coronatijden niet evident is, maar we hopen toch om een aanzienlijk bedrag te verzamelen om de club een duwtje in de rug te geven”, klinkt het.



Berrier is momenteel assistent van hoofdcoach Adnan Custovic bij KV Oostende, dat eergisteren naast een proflicentie greep. “Net als Siani beleefde ik sportieve hoogtepunten bij KV Oostende,” klinkt het bij Berrier. “Ook financieel hebben we in die periode goed onze boterham verdiend, dat kunnen we niet ontkennen. De club betaalt nu echter een hoge prijs voor die periode en daarom vinden we dat wij als ex-boegbeelden van de club niet langs de zijlijn kunnen blijven staan. Ik ben sinds kort ook assistent-trainer bij KVO en ik wil hier helpen uitbouwen aan een nieuwe start voor de club. Daarvoor hebben we natuurlijk wel eerst onze licentie nodig.”

Ik zou het héél erg vinden mocht de club teloorgaan door de machtsspelletjes die nu worden gespeeld Sébastien Siani, ex-aanvoerder van KVO

Siani, voormalig aanvoerder van KVO, voetbalt tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten, maar de Kameroener draagt zijn ex-werkgever nog altijd een warm hart toe. “Ik kende de mooiste periode uit mijn carrière bij KVO,” zegt Siani . “Ik wil sowieso nog terugkeren naar KVO, is het niet als speler, dan zeker als supporter. Ik zou het dan ook héél erg vinden mocht de club teloorgaan door de machtsspelletjes die nu worden gespeeld.”

Met Fernando Canesin en Didier Ovono deden enkele ex-spelers van KVO hun duit al in het zakje. “Zullen we hiermee het volledige probleem oplossen? Nee, wellicht niet, maar het kan wél bijdragen tot de oplossing”, gaat Berrier voort. “Ik besef dat het moeilijke financiële tijden zijn voor de meeste mensen dus zie dit zeker niet als een verplichting. Maar draag je KVO in je hart en heb je wat geld langs de kant staan, denk er dan toch eens over na om deze actie te steunen.”

