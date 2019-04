Er komt geen eind aan de stoelendans bij KV Oostende, Hugo Broos gooit na 14 maanden de handdoek Tomas Taecke

29 april 2019

KV Oostende Nieuw vertrek bij KV Oostende, waar Hugo Broos een stap opzij zet. Na 14 moeilijke maanden gooit de technisch directeur de handdoek. Voorzitter Dierckens en manager Orlans nemen de sportieve leiding in handen, Franky Van der Elst leidt de trainingen in afwachting van een nieuwe coach.

Er komt geen eind aan de stoelendans bij KV Oostende. Na het vertrek van voorzitter Peter Callant en hoofdtrainer Gert Verheyen verlaat nu ook technisch directeur Hugo Broos de kustploeg. De 66-jarige ex-coach van Club Brugge en Anderlecht nam in maart over als hoofdtrainer van Oostende, maar ook dat werd geen succes. Niet alleen was de erfenis na het vertrek van Coucke zwaar om dragen, ook vielen de transfers van Broos op enkele spelers na één voor één tegen. Uiteindelijk zag de ex-bondscoach van Kameroen geen andere uitweg dan de handdoek werpen, dit na een bijzonder moeilijk laatste hoofdstuk als coach van KVO.

Voorlopig komt er geen vervanger voor Broos bij Oostende, dat ook op zoek moet naar een nieuwe trainer. Voorzitter Franck Dierckens en Patrick Orlans zullen vanaf heden de sportieve leiding nemen. De nieuwe trainer hoopt KVO eerstdaags voor te stellen. Lange tijd leek Broos’ vertrouweling Sven Vandenbroeck de voornaamste kandidaat om Gert Verheyen op te volgen, maar nu Broos vertrekkend is, lijkt dit niet langer aan de orde. In afwachting van een nieuwe coach zal hulptrainer Franky Van der Elst de leiding nemen.