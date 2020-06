Duitser Alexander Blessin is de nieuwe coach van KV Oostende Redactie

07 juni 2020

21u05 10 KV Oostende Nieuwe hoofdcoach voor KV Oostende. Alexander Blessin vervangt Adnan Custovic als T1. Blessin, een 47-jarige Duitser, was de voorbije acht jaar jeugdtrainer bij RB Leipzig. “We kiezen voor een nieuwe trainer die nauw aansluit bij onze manier van werken en voetballen”, aldus de Fransman Gauthier Ganaye, de nieuwe sterke man aan de kust. Blessin tekent een contract voor twee seizoenen, met optie op een derde.

“We willen een spelstijl hanteren gebaseerd op ‘counterpressing’ en data Gauthier Ganaye

Blessin is een voormalig profvoetballer die na zijn carrière jeugdtrainer werd bij RB Leipzig. Daar nam hij de voorbije jaren de U17 en U19 in handen. Bij KVO krijgt hij voor de eerste keer een eerste elftal onder zijn hoede. “Ik kan enkel maar zeggen dat ik zeer dankbaar ben voor deze kans als hoofdtrainer”, vertelt Blessin. “Gauthier Ganaye legde me dit nieuwe project haarfijn uit: aanvallend voetballen met veel jonge spelers, dat is wat ik de voorbije acht seizoenen altijd heb gedaan. Ik kan dan ook niet wachten om te starten met deze nieuwe uitdaging. Ik kreeg al de kans om een kijkje te nemen in de stad en in het stadion en ik ben erg gecharmeerd. Een compact, knus stadion vlak aan de zee in de sterke, Belgische competitie. Ik kijk al uit naar de competitiestart.”

“We willen een spelstijl hanteren gebaseerd op ‘counterpressing’ en data”, zo legt kersvers ‘Executive President’ Gauthier Ganaye uit. “Na een intensief rekruteringsproces kwam Alexander eruit als de beste kandidaat. Deze spelstijl sluit aan bij zijn DNA en na uitgebreide gesprekken met hem kan ik niet anders dan concluderen dat hij zijn passie over zal brengen op de spelers en deze club opnieuw succesvol zal maken.”

Nieuwe exit Adnan Custovic

Custovic werd begin maart een tweede keer aangesteld als hoofdcoach van KVO, een dag nadat de kustploeg Dennis van Wijk de laan had uitgestuurd. Onder de Bosniër werd het behoud slechts met hangen en wurgen gerealiseerd: als nummer voorlaatst wist Oostende alleen Waasland-Beveren met twee puntjes achter zich te houden na 29 speeldagen. Custovic betaalt hiervoor nu het gelag en moet plaatsmaken voor een trainer uit de entourage van het nieuwe Oostendse bewind. KVO was het voorbije seizoen gestart onder de Noor Kare Ingebrigtsen, maar die verliet de club in februari voor Apoel Nicosia.

