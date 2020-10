Duits toptalent Nick Bätzner vergaart eerste speelminuten bij KV Oostende: “Ik voel me opnieuw voetballer” Timmy Van Assche

02 oktober 2020

13u22 0 KV Oostende Tegen Racing Genk mocht Nick Bätzner (20) invallen en zo zijn eerste minuten bij KV Oostende maken. Eindelijk, want de jonge Duitser was al sinds maart out met een vervelende enkelbreuk. “Dat net coach Blessin me naar Oostende wou halen, is een mooi compliment.”

Bätzner is één van de onbekende namen die executive president Gauthier Ganaye naar de Belgische kust lokte. Zijn goeie statistieken bij traditieclub VfB Stuttgart scherpen de verwachtingen. In 104 wedstrijden verspreid over de U17, U19 en het tweede elftal lukte hij 20 goals en 16 assists. Terwijl hij midden juli bij KVO arriveerde, was het dus ruim twee maanden wachten op zijn debuut. De oorzaak: een enkelbreuk. “Tijdens de lockdown, in maart, was ik met mijn vader aan het klussen in de tuin. Plots kreeg ik enkele stenen van een muurtje op mijn enkel. Een lange revalidatie volgde. Twee maanden geleden ondervond ik nog hinder, nu is alles in orde. Ach, ik was blij om tegen Genk mijn eerste minuten te maken en hoop natuurlijk op meer. Ik kon een pijnlijk hoofdstuk afsluiten en me eindelijk weer echt voetballer voelen.”

Bekerwinst tegen Blessing

Bätzner speelde sinds zijn twaalf jaar bij Stuttgart. Toen de grote Duitse traditieclub afgelopen seizoen naar de Bundesliga promoveerde, besloot Bätzner andere oorden op te zoeken. “Ik wou op een zo hoog mogelijk niveau trainen en spelen met het oog op m’n ontwikkeling. Ik vermoedde dat mijn speelkansen bij Stuttgart niet hoog gingen zijn, gezien de club zich op de transfermarkt richtte. Vorig seizoen trainde ik met de eerste ploeg en mocht ik mee op stage, competitiewedstrijden speelde ik bij het tweede elftal. Toch kon ik heel veel leren van ervaren jongens, zoals Mario Gómez. Waarom ik voor KVO koos? Wel, het nieuwe project van de club sprak me meteen aan. Coach Alexander Blessin en keeperstrainer Trautner Eberhard zijn bovendien afkomstig van dezelfde streek rond Stuttgart. Het vergemakkelijkt mijn aanpassing hier, al hebben we sowieso een hele goeie spelerskern en prima sfeer.”

Over Blessin gesproken: hij wou Bätzner maar wat graag bij Oostende na een ijzersterke prestatie. “In de Duitse U19-bekerfinale won ik met Stuttgart tegen ‘zijn’ Leipzig (2-1, red.), waar hij toen coach was. Ik stond in die match als nummer zes op het middenveld en was een van de leiders van het team. We legden toen hoge pressing op de mat, waarbij ik constant de tegenstander ging opjagen en ballen afpakken. Dat hij me nu naar KVO haalt, is een mooi compliment. Het maakt me echter niet uit waar ik op het middenveld wordt opgesteld. Maar als ik écht mag kiezen, ga ik voor de ‘tien’.”