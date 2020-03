Donkere wolken boven KV Oostende: Amerikaanse investeerders trekken zich (voorlopig?) terug voor overname Redactie

19 maart 2020

10u04 10 KV Oostende Pacific Media Group, de Amerikaanse investeerders die KV Oostende een reddingsboei wilden toegooien, trekken zich voorlopig terug voor een overname van de club. Dat maakte de kustploeg zelf bekend op de clubwebsite. Ondertussen voeren de Amerikanen wel nog gesprekken met Alychlo omtrent de huurprijs van de hoofdtribune in de Versluys Arena.

Er pakken zich donker wolken samen boven de Versluys Arena. KV Oostende zit in moeilijk financieel vaarwater. Met de mogelijke overname van investeringsmaatschappij PMG uit de Verenigde Staten leek alles in orde te komen, maar die piste moet nu weer in de koelkast. In een periode waarin de Licentiecommissie zich uitspreekt over de proflicenties is dat allerminst een goed signaal.

“Op 16 januari 2020 sloten KVO en de Amerikaanse investeringsgroep PMG een principieel akkoord omtrent een participatie en dat mondde op 15 februari ook uit in een ondertekende overeenkomst”, luidt het in een bericht op de website van KV Oostende. “Omwille van confidentialiteitsvoorwaarden en lopende onderhandelingen met externe partijen, kon en mocht KVO niet communiceren over de inhoud van deze overeenkomst.”

“De investeringsmaatschappij PMG heeft ons nu echter op de hoogte gebracht dat zij voorlopig afziet van de uitvoering van de overname. De investeerder heeft onderhandelingen gevoerd met de investeringsmaatschappij Alychlo over bestaande schulden, alsook met nv Stadion, de eigenaar van het stadion, omtrent de jaarlijkse huurprijs. De partijen zijn echter niet tot een overeenkomst gekomen.”

In deze harde coronatijden waarin ieders gezondheid primeert, besef ik dat voetbal slechts bijzaak is, maar dit is toch een harde klap KVO-voorzitter Frank Dierckens.

Voorzitter Dierckens: “Werken naarstig aan financiële toekomst om toch licentie te halen”

“In deze harde coronatijden waarin ieders gezondheid primeert, besef ik dat voetbal slechts bijzaak is, maar dit is toch een harde klap”, laat voorzitter Frank Dierckens weten. “Zowel voor mij persoonlijk als voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. We werken naarstig en gedreven verder om de financiële toekomst van de club te garanderen en om uiteindelijk toch onze licentie te behalen. Dat moéten we doen voor alle medewerkers, supporters, sponsors en onze 600 jeugdspelertjes.”

Toen Dierckens een dik jaar geleden KVO overnam voerde hij meteen kapitaalsverhoging door, wat volgens de club absoluut noodzakelijk was om de licentie voor het huidige seizoen te behalen. Dierckens startte daarna een zoektocht naar een investeerder om de afbouw van de schulden van de laatste jaren te kunnen garanderen. Die werd gevonden met PMG, maar de Amerikanen wilden eerst een sterke inperking van de hoge kosten van de huurvoorwaarden voor de tribune in de Versluys Arena. Dat lukte deels. De huurprijs van 1,2 miljoen euro per jaar aan Alychlo werd gehalveerd, maar dat was nog steeds niet genoeg voor de Amerikanen.

Alychlo blijft “on speaking terms” met kandidaat-overnemer van KV Oostende

In een reactie op het persbericht van KVO geeft Alychlo te kennen dat het wel nog in gesprek is met PMG. Beide partijen hebben de intentie tot een akkoord te komen, zodat de overname door PMG van KV Oostende kan doorgaan. “Alychlo is nog steeds on speaking terms met de investeerder. Deze dialoog is de voorbije week nog intenser en constructiever geworden. Vanuit Alychlo werden significante financiële inspanningen gedaan”, luidt het.

“Alychlo heeft nog steeds, ondanks het moeizame proces, de intentie om met de investeerder tot een overeenkomst te komen, waarin alle partijen zich kunnen vinden. De beide investeringsgroepen zijn hiervoor hard aan het werk en wensen hierin verder de sereniteit te bewaren. Een correcte, sluitende overname is de enige juiste oplossing voor de toekomst van de club.”

Wat is Pacific Media Group?

Pacific Media Group is een investeringsmaatschappij die in handen is van de Amerikaan Paul Conway en de Chinees-Amerikaanse miljardair Chien Lee. Ze zijn actief in allerlei sectoren. De voorbije jaren hebben ze zich steeds meer op sport toegespitst. PMG kocht de Franse club Nice op voor een prikje en verkocht die door voor zo’n 100 miljoen euro. Het Europees voetbal smaakte naar meer voor de Amerikanen. In Engeland hebben ze tweedeklasser Barnsley in handen. Daar investeerde de Amerikaanse baseballheld Billy Beane ook mee in. Beane is de man achter het befaamde ‘moneyball’ - als sportief manager van de Oakland A’s gebruikte hij software en data om goedkope spelers aan te trekken die veel beter waren dan anderen dachten.