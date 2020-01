Dennis Van Wijk over trainersloopbaan: “Lang nagedacht of ik dit nog wilde” PJ CALCOEN EN TOMAS TAECKE

09 januari 2020

17u30 0 KV Oostende Na maandenlang stilzitten, staat Dennis Van Wijk (57) opnieuw op het oefenveld. Al had dat na ontslagen bij KV Mechelen, OH Leuven en KSV Roeselare ook anders gekund: “Als je al die dingen meemaakt, dan ga je nadenken”, is de coach openhartig in Spanje.

Zestien maanden zonder job, dat had coach Dennis Van Wijk is zijn carrière nog niet meegemaakt. De langstzittende trainer in ons profvoetbal heeft er een aardige bezinningsperiode opzitten, waarna hij toch besloot opnieuw aan de slag te gaan. Terwijl hij zich als analist amuseerde en ook scoutingswerk deed in verre oorden, dacht de Belgische Nederlander na of hij op 57-jarige leeftijd nog opnieuw wou terugkeren als hoofdtrainer: “Ik heb wel wat aanbiedingen naast me neergelegd, ja”, klonk het vanmiddag in Campoamor. “Na mijn laatste ervaringen in het voetbal vroeg ik me af of ik dit nog wel wou. Eerst was er het verhaal bij OH Leuven. Toen King Power daar overnam, moest ik wijken voor de Engelsen. Ze boden mij een driejarig contract als assistent, maar daar had ik geen zin in.”

De eerste stagedag in Campoamor zit erop. Na een héél vroege vlucht met @TUIflyBelgium vanuit @ostendairport

stond er in de namiddag een eerste training op Spaanse bodem gepland. Morgen traint de groep twee keer. #StageKVO2020

👉 https://t.co/qL3dRezynq pic.twitter.com/4eMXH6adb0 KV Oostende(@ kvoostende) link

“Vervolgens was er KSV Roeselare. Daar wou die Chinese (de Aziatische eigenares van Roeselare, red.) de ploeg opstellen. Dat liet ik niet toe en plots lag mijn C4 klaar na een training. En dan was er het Mechelenverhaal. Ik ga misschien kort door de bocht, maar in gans die historie is er maar één iemand die lang zonder werk heeft gezeten. Somers en Vanroy hebben mij ontslagen, terwijl ik als enige niet voor de onderzoeksrechter moest komen. Iedereen functioneerde nadien gewoon verder... Als je dan het rekensommetje maakt, dan weet je niet of je nog door wil”.

Disney World

Van Wijk is coach sedert 1996 en draagt een schat aan ervaring met zich mee: “Ik ben de meest ervaren coach in eerste en tweede klasse. Dury is met Zulte Waregem naar eerste klasse gestegen, maar toen was ik er al. Als je al die dingen meemaakt, dan denk je na een tijd toch… Maar goed, het is je werk. En het is een mooi bestaan. Altijd buiten, bezig met jonge gasten… Je kan eens roepen (lacht), je kunt je ei kwijt. Guy Ghysel (sportief directeur, red.) belde mij. Het leek me een leuke uitdaging en ik kende de club. En na enkele trainingen heb ik er geen spijt van. Straks met een eventuele overname wordt dat misschien weer anders (lacht). Je bent toch vaak afhankelijk van mensen die denken dat ze in Disney World zijn - veelal heeft het met geld, macht en eigenbelang te maken”.

Niet doemdenken

Wat zijn opdracht bij KV Oostende betreft, maakt Van Wijk zich vooralsnog geen zorgen: “Ik heb vaak in die situatie gezeten. En het lijkt me niet verstandig om daar veel over na te denken. Je weet dat het niet gemakkelijk wordt, maar je gaat er toch vanuit dat je enkele matchen zal winnen. En dan hoef je niet achterom te kijken. Win je twee of drie van die negen wedstrijden, dan maakt het niet veel uit wat er onderin gebeurt. Je moet enkel panikeren wanneer je zelf geen punten sprokkelt. De eerste match tegen Waasland-Beveren kan cruciaal zijn, maar enkel en alleen als we winnen. Gebeurt dat niet en Cercle wint meteen, dan heb je wel een probleem. Maar nogmaals, dat is doemdenken en dat is niet wat we willen”.