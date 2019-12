Dennis van Wijk moet KV Oostende voor degradatie behoeden TTV

31 december 2019

13u44 13 KV Oostende KV Oostende heeft een mondelinge overeenkomst bereikt met Dennis van Wijk tot het einde van het seizoen. De 57-jarige Nederlander begint aan zijn derde periode als KVO-trainer.

Van Wijk was eerder tussen 1996 en 1998 en in 2007 actief bij Oostende. Hij volgt de vertrokken Ingebrigtsen op, die vrijdag het hazepad koos richting het Cypriotische APOEL Nicosia. Van Wijk was het laatst actief bij KV Mechelen, waar hij opgevolgd werd door Wouter Vrancken. Met Van der Elst, Creemers en Desender blijft de huidige staf behoudens verrassingen aan boord.

“KV Oostende heeft mij indertijd op de kaart gezet als trainer eind jaren negentig,” aldus Dennis Van Wijk. “We hadden er geen groot budget, maar slaagden er toch in om de promotie naar eerste klasse af te dwingen. Dat blijft nog steeds één van de mooiste herinneringen in mijn carrière.”

“Mijn laatste job als trainer dateert van vorig jaar bij KV Mechelen, maar het voorbije jaar ben ik het Belgisch voetbal op de voet blijven volgen”, vervolgt Van Wijk. “Ik zag KVO in verscheidene matchen aan het werk en de club heeft zeker kwaliteit.”

“Alleen kwam het er soms té weinig uit. Tegen Anderlecht en Gent speelde KVO ijzersterk om dan minder te presteren tegen ‘kleinere’ clubs. Die onregelmatigheid moeten we eruit krijgen. Maandag begin ik eraan en vanaf volgende week woensdag zullen we dan één week lang hard werken tijdens onze winterstage in Spanje. Als we terugkeren van stage moeten we er meteen staan tegen Waasland Beveren.”