De aparte rondleiding van Eigen Kweek-acteur in nieuw oefencomplex KV Oostende: “Sakala, je moet jouw kastje sluiten” TVA/TLB

06 oktober 2019

09u37 0

KV Oostende heeft op sportpark De Schorre haar nieuwe oefencomplex geopend: het ‘Technogel Training Center’. De nieuwbouw kostte 1,5 miljoen euro. “Nu moeten spelers tussen twee trainingen door niet langer in hun auto slapen”, zegt facility manager Joost Depreux. KVO traint al vele jaren in het sportpark: eerst in houten barakken en kort na de promotie naar de eerste voetbalklasse in 2013 nam de ploeg haar intrek in de kantine van het failliete VG Oostende. Verdere professionalisering drong zich op. Eind 2017 sprak toenmalig sportief directeur Luc Devroe al zijn wens uit om een nieuw oefencomplex voor de profspelers te bouwen op De Schorre. En dat staat er inmiddels dus ook. Fitnessruimtes, kantoren en slaapvertrekken: alle luxe is aanwezig, zo blijkt uit een opvallende rondleiding van Eigen Kweek-acteur Sebastien Dewaele - ofte Alain (zie video boven).