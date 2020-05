Dan toch nog geen groen licht: licentie KV Oostende nog niet in orde omdat kapitaalsverhoging nog niet is uitgevoerd TTV

05 mei 2020

05u13 0 KV Oostende De licentie is nog géén feit voor KV Oostende, dat gisteravond oog in oog met het BAS voor een onaangename verrassing kwam te staan. De kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro had reeds vóór de zitting moeten gebeuren, zo gaf het Licentiedepartement van de KBVB een negatief advies, terwijl Pacific Media Group die pas op 15 mei heeft voorzien. En zo blijft het spannend aan zee.

De continuïteit garanderen én bewijzen dat de schulden aan Marc Coucke afgedekt zijn. Dat waren de knelpunten waardoor KV Oostende op 8 april geen licentie kreeg. Intussen bereikte Pacific Media Group een akkoord met Coucke en is de geplande overname van KVO in kannen en kruiken – de voorziene 2,7 miljoen euro die de gezonde werking voor het seizoen 2020-2021 moet garanderen, staat klaar om op 15 mei op de rekening van KVO te worden gestort.

Geen commentaar

Oostende stapte gisteravond vol vertrouwen het Belgisch Arbitragehof voor de Sport tegemoet, maar werd daar al snel terug­gefloten. Als door de bliksem ­getroffen stelde KVO vast dat de voorziene kapitaalsverhoging volgens het Licentiedepartement nog vóór de zitting had moeten plaatsvinden, iets wat nergens in het bondsreglement of in de licentievoorwaarden omschreven staat. Bovendien liet de krappe ­timing – gezien de recente overname – dit ook nauwelijks of niet toe.

Na acht maanden zwoegen aan een overnamedossier volgde vorige week eindelijk een doorbraak, maar daarmee is het behalen van de licentie voor het Arbitragehof dan toch geen formaliteit. Door toedoen van de bond, die KVO het leven nu écht wel zuur maakt. ­Zowel licentiemanager Nils Van Brantegem als KV Oostende weigerden gisteren enige vorm van commentaar. Dat geldt ook voor het BAS, dat haar standpunt niet bekend mag maken tijdens de zitting of voor het vonnis. Het is ­afwachten of het BAS straks het negatieve advies van het Licentie­departement volgt.