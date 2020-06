Custovic voor de derde keer weggestuurd, nu na amper één speeldag: “Ik beland precies altijd in de miserie” NP

09 juni 2020

04u30 0 KV Oostende Je zal maar Adnan Custovic (42) zijn. Voor de derde keer al weggestuurd in zijn prille trainerscarrière. Andermaal na een machtswissel bij KV Oostende, en dit keer na welgeteld één(!) speeldag. “Ik beland precies altijd in de miserie.”

Natrappen ligt niet in zijn karakter. Custovic wenst KVO “het beste toe” en vertrekt “zonder rancune of spijt”. Maar dat hij ontgoocheld is, steekt-ie niet weg. “Dit was gewoonweg niet serieus. Pas zondagavond ben ik voor het eerst opgebeld. De nieuwe eigenaars heb ik niet eens gehoord. ’t Was Frank Dierckens, de voorzitter, die me op de hoogte bracht van het nieuws. Ach, ik kan moeilijk zeggen dat ik verrast ben. Als je drie, vier weken niets van het bestuur hoort, weet je dat er iets niet klopt. Ik verwachtte me hieraan.”

Eén keer sprak Custovic met Paul Conway, de nieuwe sterke man van KV Oostende. “Nu ja, spreken…”, glimlacht hij flauwtjes. “We hadden halfweg mei een meeting. Hij legde ons het project uit en zei hoe hij wilde dat KVO zou spelen, met hoge pressie en zo. Ik weet eigenlijk niet waarom ik voor die vergadering uitgenodigd was. Hun beslissing was wellicht toch al genomen…”

En zo zit Custovic wederom zonder club, in een trainerscarrière die nog maar goed en wel begonnen is. “Wie het voetbal niet volgt, zal denken dat ik er niets van ken, maar de waarheid ligt elders. Ik was nooit op de juiste plaats, op het juiste moment. De eerste keer bij KVO moest ik vertrekken omdat Marc Coucke Anderlecht had gekocht en de nieuwe voorzitter – ondanks het feit dat ik 35 op 69 haalde – een andere weg wilde inslaan. Met Waasland-Beveren realiseerde ik ‘un exploit’ door het behoud te verzekeren, maar toen kwam dat matchfixingverhaal. Heel wat spelers vertrokken, waarna er gewoonweg onvoldoende kwaliteit was om het in 1A goed te doen. Mijn ontslag daar zorgde voor opluchting. Maar nu… Wéér na een machtswissel…”, zucht hij.

Bedankt voor bewezen diensten na ocharme één wedstrijd – zo haal je ook de geschiedenisboeken. “Het zal gaan, zeker? (lachje) Pfff, ik heb de indruk dat ik altijd in de problemen geraak door opmerkelijke zaken. Wat niet wegneemt dat ik nog steeds vertrouwen heb in mezelf. Ik weet dat ik goed werk lever, dat ik gepassioneerd ben door het spelletje. Maar meer dan vroeger is een hoofdcoach een nummer geworden, die niet meer gerespecteerd wordt. Iedereen probeert je ook te manipuleren. Ja, dat stelt me teleur. Een coach is altijd de schuldige, terwijl het vaak niet aan hem ligt. (denkt) Kijk, ik heb alles gegeven voor KVO – we zijn zelfs blijven trainen tot 22 mei. Ik kan mezelf niets verwijten”, aldus Custovic, die wel nog steeds assistent-coach is bij de nationale ploeg van Bosnië en luidop droomt van de kwalificatie voor het EK van volgend jaar. “Dat zou fantastisch zijn. Misschien zien we elkaar daar dan, hé.” (NP)

