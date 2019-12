Coucke laat huurprijs stadion KV Oostende dan toch flink zakken TTV

31 december 2019

05u18 2 KV Oostende Terwijl KV Oostende met Dennis van Wijk vanmiddag een Terwijl KV Oostende met Dennis van Wijk vanmiddag een nieuwe trainer binnenhaalde, wordt extrasportief een toegeving van Marc Coucke op gejuich onthaald. De Anderlechtvoorzitter blijkt zich dan toch inschikkelijk te willen opstellen in het dossier van de Versluys Arena – zijn stadion waar KV Oostende maandelijks 100.000 euro huur voor betaalt.

De financieel geplaagde kustploeg deed in oktober een smeekbede om de jaarlijkse huurprijs van 1,2 miljoen euro te laten zakken. Tevergeefs, zo bleek tot voor kort. Nu bevestigt Marc Coucke dat zijn bedrijf Alychlo toch van plan is om KVO tegemoet te komen. Dit ondanks de hevige confrontatie met zijn collega-voorzitter Frank Dierckens voorafgaand aan de felbeladen KVO-Anderlecht van begin december.

Concreet wil Coucke een paar honderdduizend euro per jaar afdoen van de huursom, al wordt de betalingstermijn wel verlengd. De huurbedragen worden eigenlijk gespreid. Zo krijgt KVO tijdelijk meer ademruimte, wat de kustploeg in het voorjaar moet helpen bij het behalen van de licentie. Daarvoor heeft Oostende ongeveer 2,5 miljoen euro nodig – een som die de cashflow en gezonde werking richting volgend seizoen moet garanderen.

Verwacht wordt intussen dat de club binnen afzienbare tijd gedeeltelijk zal overgenomen worden door investeerders, waarbij Dierckens wel aanblijft als voorzitter. De preses meent dat de verregaande onderhandelingen begin januari tot een akkoord zullen leiden.

Geïnteresseerd in Sagna van Brugge

KVO denkt aan de huur van de 20-jarige Senegalese flankspeler Amadou Sagna van Club Brugge. Hij is een interessante piste om Canesin te vervangen. De Senegalees, die tot 2023 onder contract ligt bij blauw-zwart, hoeft ook weinig of niets te kosten, want hij zit nauwelijks in wedstrijdkern bij Club.