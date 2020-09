Brecht Capon legt zich niet neer bij plaatsje op bank KV Oostende: “Ik zal zeker nog een rol spelen” Tomas Taecke

10 september 2020

17u06 0 KV Oostende Voor het eerst in tijden is Brecht Capon (32) geen basisspeler bij de start van het nieuwe seizoen. “Er komt een moment dat je minder aan de bak komt, maar dan moet je positief blijven”, is de rechtsachter van KV Oostende strijdvaardig.

De ontwikkeling van Jelle Bataille én een dosis blessureleed zorgen ervoor dat Brecht Capon niet langer vaste waarde is bij KV Oostende. Een nieuwe situatie voor de verdediger, die in de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding uitviel met een enkelblessure. “Heel zuur”, aldus Capon. “Je doet heel de voorbereiding mee en dan val je uit in de laatste wedstrijd. Goed, fysiek ben ik nu weer ok. Een oefenmatch tegen Knokke, waarin ik één helft speelde, is qua intensiteit natuurlijk nog iets anders dan een competitiewedstrijd.”

Capon zag vorig seizoen al hoe Bataille zijn plaats innam, al speelden beiden ook wel eens samen op de rechterflank. “Dat is nog steeds een optie denk ik. Vorig jaar speelde Jelle sterk, toen ik geblesseerd was, waardoor hij bleef staan. Voor elke voetballer komt er vroeg of laat een moment dat je minder aan de bak komt, maar dan moet je positief blijven. De groep steunen en klaar zijn wanneer het nodig is. De mensen moeten mij niet afschrijven, want ik ben ervan overtuigd dat ik zeker nog een rol zal spelen”.

De 32-jarige verdediger begint aan zijn zesde seizoen bij de kustploeg, die een heuse metamorfose onderging. “Op het veld zie je alvast een positieve dynamiek. De fans zien opnieuw offensieve drang, een ploeg die vooruit wil. Enkel de beslissende pass of de vele kansen ontbreken nog wat, maar ons voetbal is opnieuw herkenbaar. Er waait een frisse wind en dat is niet slecht. De mensen die vertrokken zijn, hadden ook veel kwaliteiten. Toch is het niet slecht dat alles opnieuw vanaf nul begint met weinig ballast uit het verleden. Dat is eens goed voor deze club”, besluit Capon.