Andrew Hjulsager (KV Oostende) beleeft zijn renaissance onder Blessin: “Vrije rol ligt me uitstekend” Timmy Van Assche

24 september 2020

12u03 0 KV Oostende Eén van de smaakmakers bij het begin van het seizoen van KV Oostende is zonder twijfel Andrew Hjulsager. De nog altijd maar 25-jarige Deen pakte tegen Leuven uit met een wervelende assist. “De speelstijl van Alexander Blessin en de vrije rol die hij me geeft, doen me terugdenken aan mijn periode bij Bröndby.”

Heerlijk, toch? De actie van Hjulsager tegen OHL. Met z’n kwieke voeten dribbelde hij tot aan de achterlijn om dan prima terug te leggen tot bij Fashion Sakala. De hele wedstrijd door zou Hjulsager voor gevaar zorgen. Zijn statistieken op vandaag zeggen veel: drie assists in zes wedstrijden, waarmee hij nu even vaak beslissend is als heel vorig seizoen (twee goals, één assist in de competitie). “(lacht) Ik verwachtte nu wel al te hebben gescoord. Maar ach, dat komt wel. Tegen Leuven kreeg ik een vrije rol toegestopt en mocht ik de ruimtes opzoeken. OHL speelde met twee middenvelders dicht bij het centrum van de defensie en liet zowel links als rechts heel wat ruimte. Het klopt: de speelstijl die coach Blessin hanteert, ligt me prima. Hij geeft me tijd om acties te maken, ik krijg meer verantwoordelijkheid en vrijheid. Toeval of niet, bij Bröndby (de Deense cultclub waar Hjulsager zes jaar geleden doorbrak, red.) was dat ook het geval. Mijn toenmalige coach van ginds, Alexander Zorniger, en Blessin kennen elkaar en hebben allebei een verleden bij RB Leipzig.”

Explosief

“Nu, de hele ploeg draait goed”, gaat het rugnummer 17 door. “We hebben een goeie spelersgroep met een gezonde dosis energie. We geloven allemaal in het verhaal van de coach, al vanaf de eerste wedstrijd. We maken meer acties, vallen meer aan. Weet je, vorig jaar kenden we ook een goed seizoenbegin, maar het gevoel was anders. We staken nooit echt boven de tegenstander uit. Nu is dat anders. Toen we onze eerste match tegen Beerschot verloren, wisten we meteen dat met dit spel de punten gingen volgen.”

Mentaal en fysiek oogt Hjulsager ook vlijmscherp. Aan de vele blessures van vorig seizoen wil hij niet te lang meer stilstaan. “We verrichten veel werk op het veld en in de gym. Zo trainen we veel op preventie, wat ons explosief maakt. Vooralsnog hebben we bijvoorbeeld weinig spierblessures.”

Denemarken

In Denemarken volgen ze de prestaties van Hjulsager nog altijd. Op 22-jarige leeftijd vertrok hij naar het Spaanse Celta de Vigo. “Achteraf bekeken was dat misschien niet de beste keuze. De coach (Eduardo Berizzo, red.) die me in de winter aantrok, was in de daaropvolgende zomer alweer vertrokken. Daarna kwam een trainer met een heel andere visie en aanpak. Vóór Celta kwam aankloppen, was ook Club Brugge in mij geïnteresseerd. We hebben gesproken toen Club tegen Kopenhagen speelde in de Champions League. Alleen was het Spaanse bod om mij te halen meteen concreet.”

Hjulsager heeft zijn leeftijd mee en kan nog progressie maken. Hoopt hij nog op de nationale ploeg? “Als ik mijn huidige vorm lang kan aanhouden, is alles mogelijk. Er is veel concurrentie op mijn positie. De toenmalige bondscoach (Åge Hareide, red.) raadde me aan op in België of Nederland te spelen om mijn speelkansen te vergroten. En zo kwam ik naar Oostende. Kijk naar Maehle van Genk, die ook international is. Het kán dus wel.”