Amerikaans bod op KV Oostende, maar voorzitter Dierckens staat niet te springen Tomas Taecke

10 januari 2020

09u06 4 KV Oostende De klok tikt voor KV Oostende, dat straks mogelijk in Amerikaanse handen valt. Voorzitter Frank Dierckens staat evenwel weigerachtig tegenover een bod van 5,5 miljoen euro voor honderd procent van de aandelen. Hij wil voorzitter blijven en geeft de voorkeur aan lokale verankering.

KV Oostende heeft een bod van een Amerikaanse zakenman op zak. 5,5 miljoen euro voor 100 procent van de aandelen, waarbij de overnemer ook borg zou staan voor de openstaande schulden aan Marc Coucke (ongeveer zes miljoen euro) én de stadionhuur (1,2 miljoen euro), die KVO aan hem dient te betalen. Ook een eventuele overname van het stadion wordt besproken. Gesprekken tussen de kandidaat-overnemer en Couckes bedrijf Alychlo zijn reeds opgestart, buiten het medeweten van voorzitter Dierckens om. Spilfiguur in deze piste is algemeen directeur Patrick Orlans. Tussen hem en Dierckens botert het al langer niet. De voorzitter stelt zich vragen bij het hoge loon van Orlans, die op zijn beurt voelt dat zijn stoel wankelt en dus baat heeft bij dit bovenstaande piste. Ook Dierckens wingman en ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen, die de overige drie procent van de aandelen van de hand wil doen, is voorstander van deze piste.

Voorzitter Dierckens neemt het aanbod in overweging, maar staat niet te springen om de club integraal te verkopen. Hij kan KVO via deze weg dan wel redden met het oog op het behalen van de licentie en zijn investeringen - ongeveer 5 miljoen euro - recupereren. Wél verliest hij zo zijn 97 procent van de aandelen, dit terwijl hij koste wat het kost aandeelhouder - en indien mogelijk ook voorzitter wil blijven. Dierckens geeft op dit moment duidelijk de voorkeur aan één van de andere drie kandidaat-investeerders. Stuk voor stuk ondernemingen uit het buitenland die voetbalclubs bezitten en een meerderheidsparticipatie overwegen. Op die manier blijft Dierckens aan als voorzitter. Hij kan zo waken over de lokale verankering - op operationeel vlak zou er niet zo heel veel veranderen aan het KV Oostende van vandaag, al wil Dierckens de club wél verder professionaliseren. De voorzitter staat voor een moeilijke keuze, zeker als de pistes die zijn voorkeur wegdragen straks niet concreet over de brug komen. Lukt dat wel, dan is er nog steeds de openstaande schuld aan Marc Coucke en de problematiek rond diens stadion. Hoe dan ook worden het spannende weken voor Oostende. De Amerikanen dwepen met een deadline van 15 januari, maar Dierckens wil zichzelf in ieder geval de tijd geven tot het einde van deze maand.