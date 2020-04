Ambassadeurs en erevoorzitters willen snelle doorbraak bij KV Oostende: "Praat met elkaar als volwassenen" ABD

03 april 2020

20u11

Bron: Belga 0 KV Oostende KV Oostende beleeft woelige tijden. De club kwakkelde in de Jupiler Pro League een heel seizoen en kent ook extrasportief heel wat zorgen. Zo moest KVO de voorbije dagen zijn dossier voor de licentiecommissie verdedigen en is er nog steeds geen witte rook bij overnemer PMG. Erevoorzitters Eddy Vergeylen, René Menu en Yves Lejaeghere richten zich in een open brief aan de betrokken partijen. "Praat met elkaar als volwassen mensen en zorg ervoor dat er ook volgend seizoen nog (prof)voetbal is in de Koningin der Badsteden", klinkt het.

"Er is maar een kustploeg in eerste klasse en zowel in goede als slechte tijden blijven we achter 'uus wèreldploegsje' staan. Onvoorwaardelijk", zo opent de brief. "En we hebben de voorbije jaren ons part gehad wat betreft slechte tijden: voorzitters- en trainerswissels, degradatiegevaar, financiële perikelen,... Niets dat we niet aankonden. Want zo werkt het al eeuwenlang in Oostende: eb en vloed wisselen elkaar af. Maar de storm waar we nu ongewild in beland zijn, zorgt voor stevige averij."

Nu geruchten over een terugzetting van Oostende naar de amateurreeksen of zelfs een faillissement de laatste dagen almaar luider klinken, roepen de erevoorzitters de betrokken partijen op snel (virtueel) met elkaar aan tafel te zitten. Bovendien blijven ook de problemen met ex-voorzitter Marc Coucke aanslepen.

"Alle doemscenario's passeerden al de revue. Omdat we niet vanop de bank of tribune willen toekijken hoe dat gebeurt, kropen we in onze pen. Omdat de tijd dringt. Het verleden moeten we nu achter ons laten. Wat er ook is gebeurd, welke fouten er ook zijn gemaakt, welke opmerkingen er ook heen-en-weer vlogen. We dringen erop aan het gezond verstand te laten zegevieren. Praat met elkaar als volwassen mensen en zorg ervoor dat er ook volgend seizoen nog (prof)voetbal is in de Koningin der Badsteden. We kunnen ons niet voorstellen dat er volgend jaar geen KVO meer zou zijn."

Naast de drie erevoorzitters ondertekenden ook heel wat 'ambassadeurs' van de club de open brief. Het ging onder meer om bekende KVO-gezichten als zanger Arno, kunstenaars Herr Seele en Kamagurka, judoka Harry Van Barneveld en journalist Martin Heylen, die de boodschap op Twitter plaatste.