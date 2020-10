Alexander Blessin ziet KVO nu ook maat nemen van Moeskroen: “Ambitie bijstellen? Vraag het me nog eens na zo'n twintig wedstrijden” Timmy Van Assche

05 oktober 2020

06u00 1 KV Oostende KV Oostende moest zondagavond een uur lang beuken tegen de Moeskroense burcht, maar nam uiteindelijk vlot de maat van de hekkensluiter. Coach Alexander Blessin ziet zijn manschappen week na week groeien, maar blijft nuchter. “De ambitie bijstellen? Vraag het me nog eens na zo'n twintig wedstrijden.”

KVO had al in de eerste helft de maat kunnen nemen van Moeskroen, maar het was dus wachten tot Arthur Theate zijn slaap tegen de vrije trap van Max D’Arpino kon zetten. Een sleutelmoment, weet ook trainer Blessin. “Soms heb je een ‘Dosenöffner nodig, een blikopener”, haalt de Duitser aan. “Die stilstaande fase en het doelpunt vielen op het goede moment. Vanaf dan ging het makkelijker: Moeskroen moest hoger gaan spelen en dat creëerde ruimte voor ons. We hadden Moeskroen vooraf goed bestudeerd na hun gelijkspel tegen Charleroi. In de eerste helft geraakten we enkele keren goed in de zestien van de tegenstander, maar we misten de kracht of forcing die we anders wel hebben. Soit, we pakken finaal ook onze derde clean sheet van het seizoen en dat stemt me gelukkig.”

KVO is nu al zes matchen ongeslagen met drie overwinningen en drie gelijke spelen. Nu volgt een internationale break, pas op maandag 19 oktober moeten Blessins troepen weer aan de bak. “Omdat we steeds met een hoge intensiteit spelen, komt deze interlandpauze ons goed uit. Komend weekend hebben we enkele dagen vrij. Het lijkt me prima om op die manier fris naar de uitmatch tegen Waasland-Beveren toe te werken.”

In de stand kijk ik nog altijd naar onderen: punten pakken blijft het belangrijkste. Als we aan honderd procent spelen, kunnen we elke match winnen. Maar brengen we slechts 95 procent van ons spel, kunnen we verliezen. Alexander Blessin

Met het voetbal dat de kustploeg nu op de mat brengt, mag het voor Oostende dit seizoen niet meer foutlopen. “Maar het zou onprofessioneel zijn om nu al tevreden achterover te leunen. We willen het maximale eruit halen. In het klassement kijk ik nog altijd naar onderen: punten pakken blijft het belangrijkste. Als we aan honderd procent spelen, kunnen we elke match winnen. Maar brengen we slechts 95 procent van ons spel, kunnen we verliezen. Of ik onze ambitie ga bijstellen? (lacht) Vraag het me nog eens na 20 of 25 speeldagen.”

Al 26 (!) gele kaarten in acht matchen

Minpuntje: de vele gele kaarten die KVO pakt. Omdat Cameron McGeehan bij zijn goal z'n shirt uittrok, pakte Oostende al voor de 26ste keer in acht matchen een geel karton - geen enkele ploeg doet ‘beter’. “We brengen een nieuwe speelstijl met agressiever voetbal en jonge gasten”, legt Blessin uit. “We pressen hard en soms komt een speler te laat, soms te vroeg. Scheidsrechters nemen soms een foute beslissing - da’s geen kritiek, hoor. Het spel gaat vaak gewoonweg té snel om te oordelen of het nu echt fout was of niet. Misschien moeten de refs onze stijl nog beter leren kennen.”