“Geen sprake van faillissement”, benadrukt KVO-voorzitter Dierckens Redactie

24 oktober 2019

16u29

Bron: Belga 2 KV Oostende Financiële zorgen hangen als een donkere wolk boven KV Oostende. Maar achter de schermen wordt door de directie van de kustploeg hard gewerkt om te voldoen aan de licentievoorwaarden. Berichten over een mogelijk faillissement zijn volgens de club dan ook voorbarig. Dat zegt voorzitter Frank Dierckens vandaag in een reactie op de website van de kustploeg.

“Er is op dit moment geen cashflow-probleem, alle lonen worden correct betaald. Van een faillissement is er nu dan ook geen sprake. Wij werken hard verder aan constructieve oplossingen. Van zodra wij meer nieuws hebben, zullen we dat ook ten gepaste tijde communiceren, maar nu werken we in alle sereniteit verder zodat we in het voorjaar onze licentie kunnen behalen.”

Eerder deze week raakte bekend dat Oostende met de stad en zijn schuldeisers gesprekken heeft aangeknoopt omtrent de moeilijke financiële situatie van de club. Onder meer de hoge huur van 1,2 miljoen euro voor de tribune die aan ex-voorzitter Marc Coucke moet worden betaald, weegt zwaar op de balans.