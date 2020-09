Alexander Blessin hoopt op eerste overwinning met KV Oostende: “We zijn op de goede weg”

Tomas Taecke

11 september 2020

12u32 0 KV Oostende KV Oostende bengelt na vier speeldagen onderaan met twee punten. Geen correcte weergave van het geleverde spel, maar wel de realiteit: “We zijn op goede weg, maar nu moeten we wel gaan winnen”, weet trainer Alexander Blessin.

“Het zijn twee goeie weken geweest”, meent Blessin over de eerste interlandbreak in het nieuwe seizoen. Oostende trainde hard op het oefencomplex op De Schorre en gaf vorige zaterdag ook eerstenationaler Knokke partij: “We hebben weinig internationals, waardoor we nagenoeg met de ganse groep konden doorwerken”, aldus de Duitse coach. “Wat ons spelsysteem betreft, hebben we wat nieuwe dingen geprobeerd (3-5-2, red.). Het is altijd goed om alternatieven achter de hand te hebben. Iedereen is weer wat fitter geworden en we hadden een goeie extra wedstrijd.”

Te weinig punten

KVO trekt met een nagenoeg volledig fitte spelerskern richting KV Mechelen. Enkel Guri (enkel) en Jäkel (rug) staan nog opzij. “Ik zie veel dingen bij Mechelen waar we mee aan de slag kunnen, alleen is de vraag hoe zij het zullen aanpakken. Zij moeten willen, terwijl wij willen winnen. We hebben het goed gedaan, maar pakten te weinig punten. We zijn op goeie weg, maar moeten wel eens een wedstrijd winnen. Dat zou ervoor zorgen dat we ons een pak comfortabeler voelen. Stap voor stap zal dit wel komen - het is gewoon zaak om eens meer dan één punt te pakken.”

Het programma van de kustploeg is met Mechelen, OH Leuven, Genk en Moeskroen niet onoverkomelijk: “Vraag me niet hoeveel punten we zullen pakken, maar voor de volgende break zou ik toch graag twee keer winnen”, aldus Blessin.